Ikea s’associe à Asus pour des meubles axés sur les jeux

Droit. Ainsi, le géant suédois du meuble Ikea lance une nouvelle gamme de meubles de jeu.

Cette gamme comprend six produits, dont l’un – la chaise de jeu Uppspel – a été créé en collaboration avec la marque Republic of Gamers (ROG) d’Asus. Il y a aussi le porte-casque Lånespelare, les chaises Matchspel et Huvudspelare, ainsi que les bureaux Gruppspel et Utespelare

Ces produits seront disponibles dans le monde entier à partir d’octobre 2021.

“Nous pensons qu’il y a beaucoup à faire pour démocratiser l’expérience de jeu”, a déclaré Ewa Rychert, chef d’entreprise mondial d’Ikea ​​pour sa division Workplace.

« Maintenant, nous faisons le premier pas de notre aventure dans le jeu, et nous le faisons en présentant des produits de jeu abordables et performants et des solutions complètes qui, nous l’espérons, reflètent la personnalité et les goûts des gens ».

Kris Huang, le directeur général de l’activité accessoires de jeux d’Asus, a ajouté : « Les joueurs du monde entier connaissent et aiment la marque Republic of Gamers et ils lui font confiance pour proposer les innovations de jeu les plus excitantes du marché. Notre nouveau partenariat avec les experts d’Ikea ​​permettra à Republic of Gamers de trouver de nouvelles façons intéressantes de ravir les joueurs dans et autour de la maison.

