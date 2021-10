Ikea s’associe à ROG et lance sa première ligne de produits gaming spectaculaires | Jeux

Ikea veut être le magasin de ceux qui recherchent tout type de mobilier et se concentre désormais également sur les besoins des joueurs.

Bureaux, chaises, accessoires, coussins de nuque… Chez Ikea ils n’ont oublié quasiment aucun produit avec celui qu’ils ont annoncé comme leur première ligne clairement axé sur les joueurs qui vise à offrir « Une meilleure expérience de jeu d’IKEA et de ROG. »

Comme ils l’ont publié dans Business Insider Spain, Ikea a lancé avec Republic of Gamers la gamme de produits dédiée aux joueurs. Et pour leur donner forme, ils ont recherché une approche spectaculaire où ils mélangent principalement quatre couleurs : noir, rouge, gris et blanc.

Voici quelques-uns 30 produits déjà en vente et qu’ils n’essaient pas seulement d’attirer l’attention à travers des designs saisissants, ils ont également pris en compte d’autres facteurs pour lesquels tant d’heures sont passées devant l’écran.

Avant d’acheter un clavier de jeu, vous devez connaître une série de facteurs d’une importance vitale et nous avons préparé ce rapport qui vous sera d’une grande aide avant de franchir le pas.

Selon Jon Karlsson, designer chez Ikea, « Les produits qui offrent une meilleure ergonomie aident les joueurs à faire de leur mieux. sans que votre condition physique en soit affectée: pour être de meilleurs athlètes, en gros. »

C’est pourquoi non seulement de superbes meubles sont vendus aussi un coussin de nuque, des supports pour les câbles des écouteurs et de la souris, des anneaux lumineux…

Sur la page officielle des meubles de jeu Ikea, on observe que le grand magasin de meubles n’a pas déclenché les prix avec ces produits, mais il existe des bureaux ou des chaises de jeu attrayants pour prix qui ne dépassent pas 150 euros.

Si vous souhaitez analyser comment sont ces chaises, nous avons un guide d’achat de chaise gamer qui peut servir de référence, mais en général nous pouvons vous dire qu’il est conforme à ce qui est habituellement demandé dans ce type de mobilier. En plus, il y en a aussi qui dépassent à peine les 50 euros.

Parmi les produits les plus frappants se trouve ce coussin de jeu dans l’image supérieure qui ne coûte que 9 euros et est également utile pour les longs trajets.

Bref, c’est la première ligne de produits axée sur ce client très spécifique, et nous le verrons probablement s’enrichir de plus d’accessoires à l’avenir.