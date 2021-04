IKEA Studio, la nouvelle application de réalité augmentée avec LiDAR pour tester tous les meubles IKEA de votre maison | La technologie

IKEA a lancé une nouvelle application de réalité augmentée, qui tire pleinement parti du capteur LiDAR inclus dans certains mobiles.

La réalité augmentée ce sera une tendance dans les années à venir, à la fois à travers le téléphone mobile et dans différentes lunettes, y compris celles d’Apple. Nous le verrons beaucoup dans les applications commerciales telles que Studio IKEA.

C’est un nouveau application de réalité augmentée qui profite de tous les avantages de Capteur LiDAR qui incluent certains mobiles, tels que l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Pour le moment, il n’a été publié que dans la version iOS.

Grâce à ce capteur, l’application peut effectuer un scan 3D d’une pièce de notre maison, pour pouvoir localiser des meubles et des objets à l’échelle. Nous pouvons enlever les vieux meubles et placer les meubles et objets IKEA, pour avoir une idée de leur apparence. Même peindre les murs ou changer les couleurs des meubles:

IKEA a déjà une application de réalité augmentée qui intègre également des objets de son catalogue dans votre maison, appelée IKEA Place. Mais il est assez limité: il ne permet d’en placer qu’un à la fois, et l’échelle est approximative.

Merci à LiDAR IKEA Studio peut créer un plan 3D exact du salon ou d’une pièce pour obtenir les mesures et la profondeur réelles. Ainsi, tout objet que vous placez aura une échelle réelle et précise.

Il est également possible de placer beaucoup plus d’objets en même temps, et même empilez-les les uns sur les autres, selon compte réel ou virtuel.

Tout a commencé dans une petite ferme du Småland, en tant qu’entreprise familiale. L’histoire de la façon dont IKEA est devenue la plus grande entreprise de produits pour la maison au monde est aussi fascinante qu’inspirante.

Studio IKEA Il a déjà été lancé en version bêta pour les mobiles iOS. Vous pouvez essayer ladite version inachevée via ce lien.

Petit à petit on verra plus smartphones qui intègrent le capteur LiDAR. Il sera également intégré par des lunettes à réalité augmentée, et d’autres téléspectateurs et écrans.

De nombreuses autres applications iOS tirent parti du capteur LiDAR, comme TikTok, dans leurs filtres.

Il est également utilisé par les robots de nettoyage, pour cartographier les pièces en 3D et éviter les obstacles.