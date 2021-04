IKEA suscite le débat dans les réseaux à cause d’un pinceau: était-il nécessaire d’inclure le mode d’emploi? | Vie

IKEA a vu la nécessité d’inclure un manuel d’instructions, avec des dessins inclus, afin que nous sachions comment installer une brosse de toilette.

IKEA est peut-être l’un de ces endroits où vous allez et parfois vous ne savez pas pourquoi, mais au final vous finissez par passer une journée entière à parcourir ses couloirs labyrinthiques, et même si vous ne voulez rien acheter, vous partez avec quelques sacs d’ustensiles de toutes sortes qui vous ont finalement convaincu de les utiliser, même s’ils n’étaient pas nécessaires.

IKEA vend des millions de produits par jour, et la société suédoise se caractérise par l’inclusion d’un manuel d’instructions pour chacun de ses produits, dans le but de s’assurer que le consommateur lui-même finit par les installer chez lui.

Nous avons trouvé des manuels d’instructions très sophistiqués pour des meubles que même un ingénieur ne serait pas en mesure de construire, ainsi que pour d’autres objets vraisemblablement simples, comme des brosses de toilette, qui, bien que cela semble incroyable, portent également leur manuel d’instructions pertinent.

Imaginez le concept de nous qu’ils auront chez Ikea pour qu’ils soient venus imprimer ceci … pic.twitter.com/ydW9LVTzqZ – Henry Harper (@ahoramelodices) 9 avril 2021

Peut-être que si vous cherchez une brosse de toilette, la dernière option que vous avez est d’aller chez IKEA, mais l’utilisateur de Twitter a ressenti le besoin d’en acheter une et quand il a ouvert l’emballage, il a trouvé la brosse de toilette, un récipient. et un morceau de papier étrange qui semblait être un manuel d’instructions.

Eh bien, ce tweet est devenu viral en raison de la présence d’un manuel d’instructions, assez clair et simple, sur l’installation d’une brosse de toilette. Sur le papier, nous avons une étape pour installer la brosse de toilette, et il s’agit essentiellement de la retirer de l’emballage et de l’insérer dans le récipient. Et avec cela, nous aurions l’ustensile déjà installé.

Si vous travaillez pendant une semaine devant le public, vous verrez que les instructions sont peut-être même trop complexes pour certains. – ghostdancer (@ghostDancer_tt) 10 avril 2021

Le tweet est devenu viral en raison du “besoin étrange” que la société suédoise a dû inclure un manuel d’instructions pour cette action simple, voyant de nombreux utilisateurs plaisanter sur la présence d’un manuel d’instructions imaginant qu’il y a peut-être des gens qui ne savent pas comment faire installez correctement une brosse de toilette.

Merde! Merci! Merci! et mille autres merci! Je devenais fou. Les instructions ne me sont pas parvenues dans mon cas et j’ai eu un très foutu. Dieu merci, Saint Twitter m’a sauvé la vie comme d’habitude, maintenant je dois juste décider où dans la cuisine le placer – UrologoLoco (@urologoloco) 9 avril 2021

Quoi qu’il en soit, la présence d’un manuel d’instructions pour un article aussi simple est curieuse, et le tweet a déjà plus de 9000 likes pour quelques jours.