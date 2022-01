Ikea va aussi se jouer : vous pouvez désormais acheter des produits Lego | Vie

Chez Ikea il y a de tout et maintenant il est aussi possible d’acheter des jouets Lego et les boites parfaites pour les ranger.

Ce n’est pas la première fois qu’Ikea ​​et Lego unissent leurs forces, il y a deux ans nous avons déjà découvert une collaboration qu’ils ont réalisée, et en ce moment ceux qui veulent complétez votre collection Lego ou acheter un coffret cadeau, ils peuvent le faire chez le géant du meuble.

Cela ne vaut pas la peine de passer trop de temps à expliquer à quoi ressemble Lego. La marque populaire est tout une institution dans le monde du jouet Et c’est tout aussi amusant de suivre les instructions de certains produits de construction de structures que de laisser libre cours à votre imagination.

La boîte qu’Ikea ​​a à vendre contient 201 pièces Lego de tous types et de toutes tailles pour que chacun puisse créer ce qu’il veut, des bâtiments aux véhicules ou aux paysages. Avec autant de pièces, il n’y a pas de limite et, bien qu’il soit spécialement destiné aux enfants, nous savons déjà que les adultes apprécient aussi cette marque.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Cette boite de briques Lego est arrivée sur la ligne BYGGLEK et comprend un petit accessoire qui aide les plus petits à monter et démonter les pièces les plus difficiles à manipuler pour eux.

Chez Ikea, ils veulent aussi que tout produit partage leur philosophie avec les prix, malgré les dernières nouvelles à ce sujet, et les 201 pièces sont vendues pour seulement 15 euros.

Pour compléter ces pièces Lego, Ikea a également mis en vente un autre produit particulièrement utile : trois boîtes de tailles différentes pour ranger et organiser les pièces Lego qui partagent la conception.

Comment pourrait-il en être autrement avec Ikea, ils sont conçus pour économiser le plus d’espace possible. Aussi, étant des boîtes Lego, aussi s’emboîter verticalement comme des pièces du même jeu.

Les boîtes ont mesure 26x18x12 centimètres et maintenant ils sont vendus chez Ikea pour 17 euros. Parfait pour donner ces dates.