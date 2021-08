IKEA va vendre de l’énergie propre en Suède

19/08/2021 à 18:58 CEST

Non seulement IKEA continuera à vendre des meubles, mais il vendra bientôt de l’électricité pour alimenter les lumières intelligentes que l’entreprise vend elle-même. Bien sûr, tant que vous vivez dans le bon pays. Selon Engadget note que IKEA a révélé son intention de vendre de l’énergie propre aux ménages suédois via un service d’abonnement Strömma. Grâce au paiement d’une redevance non encore confirmée, vous obtiendrez une électricité certifiée produite par l’énergie solaire ou éolienne avec une utilisation qui peut être suivie via une application mobile.

Le géant de l’ameublement n’a pas expliqué s’il augmenterait les ventes d’énergie propre vers d’autres pays, bien qu’il s’attende à ce que les gens “utilisent et génèrent” de l’énergie renouvelable dans “tous nos marchés du Groupe Ingka” d’ici 2025. L’entreprise vend déjà des panneaux solaires.

Le détaillant pas étranger aux efforts verts. Il a cessé de vendre des lampes non LED et cessera bientôt de vendre des piles alcalines non rechargeables. Même envisage de transformer une ville suédoise en une communauté durable. Et il ne fait aucun doute que cela contribuera à polir l’image publique d’IKEA. Il peut répondre aux préoccupations concernant l’impact environnemental de la chaîne en servant de source d’énergie propre.

Cependant, il s’agit toujours d’un mouvement important et il ne serait pas surprenant que d’autres grands magasins emboîtent le pas. Ce n’est pas seulement un effort de bien-être qui pourrait réduire les émissions– Les ventes excessives d’énergie propre pourraient récupérer les coûts et augmenter les profits.