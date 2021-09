Ikea vous permet de transformer votre bureau en un chargeur sans fil secret pour seulement 40 $

Même si la recharge sans fil existe depuis un certain temps et qu’il existe une tonne de téléphones Android qui la prennent en charge, la technologie semble toujours un peu magique. Cependant, le dernier produit d’Ikea ​​veut renforcer l’illusion en vous permettant de monter un chargeur sans fil sous votre bureau ou votre table.

Le nouveau chargeur sans fil Sjömärke utilise des adhésifs pour se fixer sous un bureau et garder l’appareil caché “lorsque vous voulez que les chargeurs et les câbles se fondent dans le décor pour garder la pièce propre et bien rangée”.

Étant donné que Sjömärke utilise une charge indirecte, il est recommandé de l’utiliser sur des tables et d’autres surfaces d’une épaisseur comprise entre 8 mm et moins de 1 pouce. Plus ou moins, et il ne chargera pas. Il ne fonctionnera pas non plus à travers les surfaces métalliques.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le chargeur est livré avec un cordon d’alimentation de 6 pieds et des autocollants relativement discrets, vous saurez donc où poser votre téléphone pour le recharger. Il y a aussi un indicateur de charge LED et un moniteur de température/puissance pour s’assurer que l’appareil ne surchauffe pas, ce qui est crucial puisqu’il est attaché à vos meubles.

L’appareil est doté de la spécification Qi 1.2.4BPP, vous devez donc vous attendre à une charge de 5 W. Certes, ce n’est pas grand-chose à dire par rapport à certains des meilleurs chargeurs sans fil du marché, en particulier lorsque des appareils comme le OnePlus 9 Pro prennent en charge jusqu’à 65 W de charge. Cela dit, c’est toujours une excellente option pour ceux qui veulent une recharge sans fil sans encombrement.

Ikea n’est pas étranger à ce que la technologie s’intègre parfaitement aux espaces intérieurs. En juin, la société a lancé le haut-parleur Symfonisk avec Sonos, qui se double d’une œuvre d’art mural. L’entreprise propose également une multitude de produits de mobilier intelligents destinés à se fondre dans votre décor.

Comme l’a noté The Verge, le nouveau chargeur sera mis en vente en octobre et au prix de 40 $ lorsqu’il arrivera sur les étagères Ikea.

C’est un peu cher pour la vitesse, mais vous payez pour la “commodité” de garder votre chargeur hors de vue et de ne pas gâcher la décoration de votre maison. C’est aussi moins cher que d’acheter de tout nouveaux meubles avec recharge sans fil intégrée.

La console de réalité virtuelle

Avis Oculus Quest 2: La meilleure expérience VR

Facebook est en concurrence très réelle avec Nintendo, Sony et Microsoft avec sa propre console de jeu, l’Oculus Quest 2, qui remettra en question votre paradigme de ce que peut être une console de nouvelle génération.

Retourner le sans fil

Les meilleurs chargeurs sans fil pour recharger votre Samsung Galaxy Z Flip 3

La conception unique du Samsung Galaxy Z Flip 3 peut vraiment bénéficier de différents chargeurs sans fil qui tiennent compte de sa taille, de ses positions de pliage et de l’emplacement de sa bobine de chargement sans fil. Nous avons rassemblé les meilleures options disponibles afin que vous puissiez facilement choisir celle qui vous convient le mieux.