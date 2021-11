Iker Bravo, la précocité du ‘9’ de La Masia à Leverkusen

11/08/2021

Le à 23:05 CET

Il s’appelle Iker Bravo Solanilla, est né à Sant Cugat del Vallès, a 16 ans et ça aurait pu être le ‘9’ tant désiré du FC Barcelone s’il n’avait pas quitté le Cadet A à La Masia, après avoir décidé de partir l’été dernier pour l’Allemagne parce qu’il était plus attiré par la proposition du Bayer Leverkusen.

Dimanche dernier, il s’est converti, à son 16 ans, 298 jours, dans le troisième plus jeune débutant de l’histoire de la Bundesliga après avoir joué contre le Hertha Berlin (1-1), après avoir déjà créé onze minutes dans le Coupe contre Karlsruher (1-2) avec élimination de Leverkusen au deuxième tour du DFP Pokal.

Iker Bravo joué les treize dernières minutes après avoir remplacé Paulinho et son partenaire, le milieu de terrain danois Zidan Sertdemir, 16 ans et 276 jours, Il a arraché la deuxième place quelques instants plus tard dans le même match, loin du podium des premiers qu’il occupe avec 16 ans et un jour Allemand-camerounais Youssoufa Moukoko, Borussia Dortmund, un autre ‘9’.

MIEUX QUE LUUK DE JONG

Quatre centimètres de moins que Luuk de Jong (1,84 m) et une note dix fois inférieure au « Transfermarkt » (0,7 million d’euros), en can Barça ils regrettent sûrement encore d’avoir raté une des perles Bundesliga qui vise plus haut grâce à sa grande efficacité devant le but.

Corpulent, avec une bonne tête et aussi avec les deux jambes, celui qui a été le meilleur buteur du Barça chez les cadets a une prédisposition à quitter la surface et à se déplacer plus « à la Benzema » que dans le style de l’ancien joueur de Séville.

son capacité de notation élevée comme ‘9’ se reflète dans le Sub’17 de Julen Guerrero, avec sept buts en quatre matches amicaux en août et octobre derniers, ou avec le Bayer Leverkusen sub’19, avec deux buts et trois passes décisives en cinq matchs.

Iker Bravo commence à peine à apparaître dans le football professionnel, son grand désir après Le Barça lui a seulement proposé d’être en Juvenil B devant le projet sportif de Bayer Leverkusen, ce qui l’a amené à s’entraîner avec l’équipe première et à atteindre débuts en Bundesliga cette saison même. Il a parié sur l’Allemagne avant le offres de Rome et de la Juventus, et posséder Barça. L’avenir est à vous. ET comme ‘9’. Un luxe.