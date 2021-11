Iker Casillas appelle à une prévention précoce pour éviter les crises cardiaques

02/11/2021 à 18:25 CET

Iker Casillas, qui a quitté le football après avoir subi une crise cardiaque avec Porto en mai 2019, a participé ce mardi au « Web Summit » à Lisbonne, l’une des plus grandes réunions mondiales d’entreprises technologiques émergentes, et a clairement indiqué que la prévention de ces maladies doit être fait dans la carrière car c’est quelque chose qui « arrive tous les jours sur les terrains de football où les enfants jouent ».

L’ancien gardien du Real Madrid et de Porto a appelé à « de la prévention et plus de prévention », appliquant le développement technologique au domaine du sport pour éviter les crises cardiaques comme celle qu’il a subie il y a deux ans et demi, et a fait appel à une pratique sportive sûre et sans peur.

Casillas a donné une conférence avec son ami Manuel Marina, un cardiologue espagnol qui a développé la technologie Idoven pour surveiller le rythme cardiaque et sa prévention ultérieure.

Celui qui a été international avec l’Espagne 167 fois a raconté l’épisode tragique qu’il a subi et a raconté comment sa vie a changé, tant pour lui que pour ses coéquipiers.

« Après avoir lutté contre ma crise cardiaque, presque tous mes collègues ont subi un test cardiaque », a expliqué l’athlète, qui dans cette conférence a montré l’importance de prendre soin du cœur et de donner de la visibilité à ce type de maladie, pas seulement dans les cas ponctuels. , puisque « n’importe qui peut subir une crise cardiaque à tout moment ».

De l’avis de Casillas, ne parler que « quand ça se passe au niveau professionnel », et a donné comme exemples ce qui est arrivé à Kun Agüero le week-end dernier ou l’arrêt cardiaque subi par le joueur danois Christian Eriksen lors du Championnat d’Europe.

La situation dans les clubs de football après des cas comme le vôtre s’est améliorée au fil du temps. « Pratiquement aujourd’hui, toutes les équipes de football subissent des tests pour prévenir les crises cardiaques, car de nos jours, c’est une préoccupation que tout le monde a. »

Iker recordó en la capital lusa lo que vivió en el campo de entrenamiento del Oporto el 1 de mayo de 2019. Tuvo suerte porque fue atendido al momento por el médico del club, Nelson Puga, que fue consciente de la gravedad y lo derivó rápidamente a un hôpital

« C’est arrivé si vite que j’ai à peine réalisé ce qui s’était passé », se souvient-il.

IDOVEN, LA MAISON GOOGLE DE LA CARDIOLOGIE

Désormais, avec une vie « totalement normale » et un contrôle plus exhaustif du cœur, il soutient la prévention et le diagnostic précoce des maladies cardiaques dans les catégories inférieures, à travers des projets comme celui de son ami Manuel Marina, Idoven, qui a été présenté ce mardi. au Sommet du Web.

Selon Marina, Idoven analyse 50 000 battements cardiaques en moins d’une minute grâce à 1 600 Gigabits (Go) de mémoire et grâce à l’intelligence artificielle.

« C’est comme un Alexa, un Siri ou un Google Home de cardiologie » et envoie des données du cœur qui sont ensuite traitées.

« Des cas comme celui d’Iker ou de Kun surviennent chez des enfants (…), les carrières ont besoin d’une reconnaissance de qualité et je crois que la technologie est ce qui lui permet de l’adapter, de la standardiser, de réduire les coûts et les temps d’attente pour que vous puissiez le faire facilement.« , a expliqué le cardiologue.