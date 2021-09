Iker Casillas ouvre un centre de formation des gardiens à Dubaï

08/09/2021 à 15h59 CEST

.

Le gardien légendaire du Real Madrid Iker Casillas ouvert ce mercredi votre premier centre de formation des gardiens hors d’Espagne, à Dubaï, en association avec le club Fursan Hispania FC de son ancien coéquipier Michel Salgado.

Ce projet, appelé “Centre de formation des gardiens Iker Casillas”, Est destiné à « affiner les compétences des jeunes gardiens en herbe des Émirats arabes unis et de la région“du Moyen-Orient, selon un communiqué du Dubai Sports Council.

Aussi formera des professionnels établis dans différents clubs de différents pays, ainsi que les entraîneurs des gardiens. Lors de la conférence de presse pour le lancement du projet à Dubaï, Casillas a déclaré que «etCe centre de formation, c’est comme démarrer une seconde vie », puisque sa carrière de footballeur a été interrompue après avoir souffert de problèmes de santé.

“J’ai toujours rêvé de redonner à ce sport qui m’a tout donné, et j’ai toujours voulu ouvrir un centre de formation dédié au but “, a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde 2010. Selon la légende du Real Madrid, bien que l’intention principale du centre soit “formation de gardien de but “, il a insisté sur le fait qu’il demande également que “développer de bons êtres humains parce que c’est le plus important“.

Le centre Iker Casillas proposera un programme hebdomadaire, dédié à la formation des joueurs du golfe Persique, un programme de coaching de gardiens concentrés sur le Moyen-Orient et un autre programme pour gardiens du Fursan de Michel Salgado. De même, le Fursan Hispania recherchera les promesses les plus talentueuses de la région et il leur recommandera d’étudier à l’académie Iker Casillas de Madrid.