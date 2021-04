Iker Casillas, visite de Porto

31/03/2021

Daniel Guillen

L’ancien gardien du Real Madrid et l’équipe espagnole, Iker Casillas, a rendu visite ce matin à ses anciens coéquipiers du FC Porto, où il a disputé sa dernière étape en tant que footballeur. Le madrilène est venu au centre de formation Olival pour saluer l’équipe et les membres du staff technique..

Engagé aujourd’hui par son rupture récente avec la journaliste Sara Carbonero, l’ancien gardien de but est de retour pour visiter Porto, où son dernier engagement officiel a eu lieu en avril 2019, dans un égalité à deux contre le Río Ave FC lors de la 31e journée de la Liga NOS. Le club l’a remercié pour le geste sur son compte Twitter: « Ces visiteurs qui nous font sourire. Bienvenue à la maison, Saint Iker ».

Ces visites qui nous font rire 🤩

Rentre à la maison, San Iker 💙 # FCPorto #IkerCasillas pic.twitter.com/t9pxfn7feJ – FC Porto (@FCPorto) 31 mars 2021

Le gardien de but était dans les rangs du club portugais entre 2015 et 2020 avant sa retraite en tant que professionnel. À la mi-2019, il a subi une crise cardiaque lors d’une séance d’entraînement et plus jamais joué avec les Portugais.

Légende du football européen et du Real Madrid

Le légendaire gardien de but du Real Madrid a tout conquis au niveau du club et au niveau national. Son bilan est sans faille: trois Ligue des champions, cinq ligues, deux Coupes du Roi, deux Coupes d’Europe et une Coupe du monde. Sa carrière a laissé 881 matches officiels, dans lesquels il a concédé moins d’un but par match (867) et où il a laissé son but invaincu 38,4% du temps..

Sa carrière est encadrée dans deux clubs: le Real Madrid, où il a passé plus de 15 ans en équipe première, et Porto, où il a clôturé sa scène de footballeur professionnel. Celui de Móstoles est aussi des joueurs qui ont porté le plus l’élastique de l’équipe espagnole avec 167 sélections.