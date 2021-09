Iker Fernández, le frère de Jonfer : “C’est une fierté de débuter lors d’une soirée avec Maravilla”

Nous continuons avec la section hebdomadaire du jeudi appelée “Les voix de la boxe”, dans laquelle les principales figures actuelles de notre boxe sont interviewées à la radio par Emilio Marquiegui.

Aujourd’hui on discute avec le combattant basque Iker Fernández, 20 ans, poids moyen qui deviendra professionnel dans quelques jours, et frère de l’ancien champion espagnol Jon Fernández : “Mon frère a beaucoup plus de but que moi”.

Vous avez des boxeurs préférés : “Canelo est celui que j’aime le plus, sans aucun doute”.

Ici, nous pouvons écouter l’intégralité de l’interview :

https://www.espabox.com/wp-content/uploads/2021/09/VocesFernandezI.mp3

Iker Fernández