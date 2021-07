Iko Uwais de Snake Eyes: les meilleurs films à regarder si vous voulez plus de l’acteur et du cascadeur

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le casting de Snake Eyes regorge de talents incroyables de haut en bas, mais l’un des noms les plus prolifiques de ce groupe, Iko Uwais, a un pedigree qui fait de lui le plus dur à cuire du groupe. Et après avoir vu son interprétation du leader du clan Arashikage, Hard Master, il y a de fortes chances que vous souhaitiez en savoir plus sur ce que l’acteur, cascadeur et artiste martial indonésien a à offrir. Eh bien, heureusement pour vous, il y a pas mal de films qui ont permis à Uwais de montrer non seulement ses compétences de combat impressionnantes, mais aussi sa gamme émotionnelle et sa capacité à réaliser de grands films d’action comme The Raid et sa suite épique, The Raid 2.

Vous trouverez ci-dessous une liste rapide des meilleurs films de la carrière d’Iko Uwais, ainsi que la façon de les regarder sur divers services de streaming ou via des locations et des achats en ligne. Il y a beaucoup à déballer ici, y compris des choix surprenants, alors décomposons toute l’action.