Il a assez entendu parler de ce ‘Sniveling Little Twit Dr. Fauci’ ⋆ .

Nous ne voulons pas offenser les bonnes personnes qui ont participé au système grec pendant leurs études. Mais, qu’il suffise de dire, que certains garçons de fraternité et filles de sororité ont utilisé le système pour ne rien faire d’autre que mépriser les autres comme une déclaration presque permanente quant à leur statut. Qui sont les beaux ? Qui sont les cools ? Qui sont ceux qui se connectent le plus… vous voyez l’idée.

Matt Gaetz est le « garçon » ultime de la fraternité, et nous l’entendons dans tous les sens négatifs du terme. Le beau et riche Gaetz a sûrement bien réussi à l’université. Il est cool après tout, demandez-lui. Et il était sûr d’aimer les filles, demandez-lui. C’est toujours le cas, mais ne lui demandez pas.

Maintenant, Matt Gaetz doit ramper pour l’amour de la lie la plus basse de l’égout MAGA, espérant au-delà de tout espoir qu’il obtienne d’une manière ou d’une autre une annulation par le jury MAGA, s’il devait un jour être inculpé. (Y a-t-il déjà eu un procureur général plus lent que Merrick Garland ? « lent » est le terme le plus charitable car il implique qu’il y aura éventuellement des actions. Pour le moment, nous serions heureux si le procureur local de la Floride charge simplement Gaetz de la crime statutaire habituel et qu’on en finisse avec ça, puis laissez les fédéraux décider ce qu’ils veulent.)

PERSONNE, et nous voulons dire personne, ne déteste quelqu’un qui suggère des règles et des moyens de vivre en meilleure santé que les garçons de la fraternité. Cela fait presque partie de la définition de « fraternité », que personne ne dit à ces gars quoi faire et certainement pas en fonction de ce qui est sain et bon pour eux. Il n’est donc pas étonnant que Gaetz devienne un garçon à part entière et appelle l’éminent Dr Fauci, une figure divine de la médecine mondiale, un “petit idiot pleurnichard”.

Fauci suggère certaines limites aux personnes. Parfois, le gouvernement adopte ces limites. Matt Gaetz n’est pas dans les limites et nous espérons que le petit crétin pleurnichard ira en prison pour cela.

Gaetz: J’en ai assez entendu parler de ce petit crétin pleurnichard du Dr Anthony Fauci pic.twitter.com/gAB7YCcOEm – Acyn (@Acyn) 20 août 2021

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak