« Il a de sérieuses difficultés à s’engager »

Le leader andalou des Anticapitalistas et ancienne secrétaire générale de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, a attribué ce lundi le La «nouvelle aventure» politique de Pablo Iglesias à son « immaturité énorme« , et a critiqué le fait »de graves difficultés « à s’engager avec les tâches qu’il entreprend.

Rodríguez a exprimé son opinion de cette manière lorsqu’il a appris que le deuxième vice-président du gouvernement et chef de Podemos, Pablo Iglesias, quitte le gouvernement pour comparaître à la élections à la Communauté de Madrid le 4 mai.

« Cela me donne l’impression que Pablo Iglesias a de sérieuses difficultés à s’engager à cent pour cent dans les tâches qu’il entreprend »

« Cela me donne l’impression que Pablo Iglesias a de sérieuses difficultés s’engager à cent pour cent dans les tâches qu’il assume », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Différences avec les églises

L’anticapitaliste, qui Il a quitté Podemos Andalousie entre autres raisons Pour avoir entretenu de sérieuses différences idéologiques et organisationnelles avec Iglesias, il lui a reproché d’avoir « facilité » la répétition des élections générales de 2019 pour « obtenir » une vice-présidence au sein du gouvernement PSOE.

« La répétition des élections signifiait que Vox devient la troisième force politique du pays. C’est la plus grande irresponsabilité de Podemos et Pablo Iglesias avec leurs décisions », a-t-il dénoncé.

De plus, il a considéré qu’après avoir fait tout cela « juste pour être « vice-président d’un gouvernement du PSOE et «s’ennuyer quelques mois plus tard» traduit l’idée que «certains sont en politique par appétit pour la parole, ce qui semble manquer de maturité», a-t-il fait remarquer.

« A acquis le responsabilité du vice-président avec les tâches sociales en ce qui concerne les personnes les plus vulnérables et s’est ennuyé si vite pour céder la place à une autre aventure politique qui dénote une énorme immaturité », a manié Rodríguez.