Il a dit qu’il connaissait le gendre d’Aznar

26/12/2021 à 10:38 CET

.

le Cour supérieure de justice de Madrid (TSJM) a condamné à deux ans de prison, pour une Crime de fraude, à un homme qui se faisait passer pour un ami d’Alejandro Agag, gendre de l’ancien président du gouvernement José María Aznar, pour obtenir 35 000 euros d’une femme rencontrée via un réseau social.

Il s’agit d’une décision récente de la Chambre civile et pénale du TSJM qui estime qu’un recours déposé par le Parquet pour augmenter la peine prononcée en mai 2021 par le Tribunal provincial contre Antonio MBV, qui a été condamné à un an et six mois en prison pour un délit de fraude en concurrence avec un délit de falsification d’un document commercial, en plus de la remise du 35 000 ont arnaqué la victime.

Le Parquet a proposé dans son appel qu’ils prennent en compte deux condamnations avant poursuite pour fraude et le tribunal accepte de les reconnaître, puisqu’elles sont légalement applicables, ajoutant ainsi le facteur aggravant de la récidive et augmentant la peine d’emprisonnement à deux ans de prison.

En revanche, la Chambre rejette la appel interjeté par le défendeur dans lequel il soutenait que la preuve n’avait pas été bien évaluée et qu’il était sans défense.

La garde de vos enfants

Ainsi les trois magistrats qui composent le tribunal considèrent qu’il est prouvé que en mai 2016, le prévenu a rencontré une femme via le réseau social Meeting et tous deux ont entamé une relation qu’ils ont repris fin 2017, lorsqu’elle lui a dit qu’elle était dans une procédure judiciaire pour la garde de ses enfants et qu’il lui a proposé de l’aider « en lui attribuant faussement des influences politiques qui pourraient la favoriser ».

Antonio lui a dit que connu plusieurs personnes influentes et a précisé qu’il avait une connaissance du nom d’Alejandro Agag, gendre de l’ancien président du gouvernement José María Aznar, « qui en échange de 35 000 euros il pourrait obtenir des tribunaux qu’il lui confie la garde de ses enfants.»

La femme a emprunté cet argent à sa tante et le 2 janvier 2018, elle l’a remis au prévenu dans une cafétéria de San Sebastián de los Reyes (Madrid), et il lui a remis un garantie bancaire « qui ne correspondait pas à la réalité et qui avait été constituée par l’accusé », dit la phrase.

La femme lui a dit que si finalement il n’avait pas gain de cause dans le processus judiciaire, il devrait restituer l’argent, tandis que l’accusé est revenu demander de l’argent plus tard, ce à quoi elle a répondu qu’elle ne voulait pas entrer dans « un marché persan ».

le le dénonciateur a remis à plus tard la date d’expiration de l’avenant et elle est allée à la banque, où ils lui ont dit que c’était faux, alors elle a dénoncé le défendeur.