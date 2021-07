“Il a donné un coup de pied à sa femme et l’a jetée nue hors de sa chambre d’hôtel”

23/07/2021 à 20h21 CEST

Jordi Pozo

Ryan Giggs est venu ce vendredi témoigner devant le Manchester Crown Court, les tribunaux de la ville anglaise, après ont été accusés d’agression et de comportement coercitif envers son ex-partenaire, Kate Greville, 36 ans, et agressé sa sœur cadette, Emma Greville. Giggs a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation et sera jugé devant le tribunal de Manchester le 24 janvier 2022, comme l’a souligné le “Daily Mail”.

L’ancien joueur a nié les faits devant le Tribunal, qui était en sa possession écoute dans laquelle on pouvait voir que Giggs a donné un coup de pied à sa femme dans le dos et l’a jetée nue hors de la chambre d’hôtel Stafford à Londres. De plus, Kate Greville l’a également accusé de comportement coercitif en la contrôler via les réseaux sociaux, la menacer par e-mails, lui jeter ses affaires et la harceler dans la rue.

Il a également nié les accusations d’agression contre Emma Greville, la sœur cadette de son ex-partenaire, qui l’a dénoncé le 1er novembre de l’année dernière pour l’avoir battue chez elle à Worsley Greater. C’est la deuxième fois que Ryan Giggs plaide non coupable, après avoir été libéré sous caution en avril dernier, avec l’ordre de ne pas pouvoir communiquer avec Kate ou Emma ou de se rendre dans n’importe quel endroit où ils se trouvent.

L’avenir de l’ancien footballeur se décidera le 24 janvier 2022, le jour où il sera jugé dans le cadre de la procédure pénale à Manchester Crown Court. Avant, le 8 octobre et dans le même tribunal, une troisième audience aura lieu.