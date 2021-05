Il a enlevé la casquette de Floyd Mayweather et s’est armé

Floyd Mayweather, ancien boxeur de 44 ans, a été impliqué dans un scandale ce jeudi lors de la préparation du combat d’exhibition qui aura lieu le 6 juin contre le youtubeur, Logan Paul, où il a fini par frapper Jake, son frère.

La rencontre de Floyd Mayweather et Logan Paul est devenue incontrôlable 😱😱 L’argent est venu aux coups avec Jake Paul, le frère de son prochain rival, après avoir assisté aux médias au Hard Rock Stadium.pic.twitter.com/RfGhI06ebt – LINDSAY CASINELLI (@LINDSAYDEPORTES) 7 mai 2021

Regardez aussi

Le conflit a commencé après que Jake ait arraché la casquette du boxeur alors qu’il se préparait au combat au Hard Rock Stadium. Floyd a réagi instantanément avec des insultes et des coups où il a poursuivi les frères dans le bureau jusqu’au personnel de sécurité impliqué, entre les journalistes et les photographes. Auparavant, un croisement entre les deux s’était déjà produit car le youtubeur s’était moqué du combattant pour une affaire de violence domestique en 2011.

Mayweather étant saisi pour sa sécurité afin qu’il ne continue pas les coups. (.)

Regardez aussi

Auparavant, Logan avait fait des déclarations que Mayweather n’a apparemment pas aimé et aurait pu influencer sa réaction: «Après ce combat, je ne veux pas que quiconque me dise que quelque chose est impossible. Je représente le gars qui a été écarté, le gars qui croyait tellement en lui que sa croyance implacable en lui-même l’a conduit au succès. C’est moi. Je ne pense pas que je peux le battre. Je sais que je peux le battre. “

Logan Paul, faisant une déclaration. (Photo AP / Marta Lavandier)

Regardez aussi

De même, après ce qui s’est passé, Jake a poursuivi le scandale sur ses réseaux sociaux, il y a montré à travers une vidéo, l’un de ses yeux noirs à la suite d’un coup, qu’il a dû clarifier: «Honnêtement, j’ai eu trois combats faciles en tant que pro, donc j’avais hâte de vivre de l’action. L’un des 30 gardes du corps de Floyd m’a frappé à l’œil. “

Floyd Mayweather et Jake Paul se disputent. (.)

Regardez aussi

Mais pas satisfait de cela, il a continué avec des phrases controversées peut-être pour continuer à provoquer le boxeur: “J’ai volé son chapeau parce qu’il vole de l’argent à des gens avec des combats ennuyeux”, a-t-il écrit sur son compte Twitter et a tatoué plus tard cette phrase sur sa jambe droite. Il a également ajouté: «Dans la rue, on dit déjà que Floyd envoie des voyous après moi pour essayer de me tuer ou de me blesser. Si je meurs, je mourrai pour le chapeau ».

Mayweather et les frères Paul au milieu du combat séparés par la personnalité de la sécurité. (.)

Regardez aussi

L’événement le 6 juin prochain Ce sera le retour de Floyd après son combat d’exhibition contre Conor McGregor, la star des arts martiaux mixtes, où il a réussi à le battre par KO technique à Las Vegas. Pour sa part, Logan iIl est entré dans le monde de la boxe lors d’un match contre un autre youtubeur britannique KSI, en 2018, qui aurait généré 1,3 million d’achats PPV dans le monde.

Le combat entre Mayweather et Paul est daté.

Regardez aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE