« Il a essayé de s’en débarrasser, il a crié, il l’a fait avec tout ce qu’il a pu »

29/10/2021 à 16h35 CEST

PE

La fille qui a signalé un agression sexuelle multiple dans le cas connu sous le nom de ‘le deuxième troupeau de Manresa‘ (Barcelone) a expliqué au procès que quatre hommes l’ont violée consécutivement dans un appartement, auquel elle s’était volontairement rendue lorsqu’un groupe qu’elle avait rencontré en ville l’avait invitée à dîner.

Le procès a débuté ce vendredi au tribunal de Barcelone avec la déposition de la victime et de la police qui a enquêté sur l’affaire, et il devrait durer encore deux jours.

La jeune fille, qui à l’époque était mineure, a déclaré que le 13 juillet 2019 dans l’après-midi elle a rencontré un groupe de personnes sur une place de Manresa et ils l’ont invitée à dîner dans leur appartement alors qu’ils prenaient le temps pour une fête ce soir-là à laquelle elle avait également l’intention d’aller.

En arrivant à la maison, un appartement occupé, il expliqua qu’il avait dîné, ils dansaient et ils l’invitaient à des shots et à fumer du haschich, a déclaré qu’au début il était à l’aise et ne les soupçonnait pas, et les questions du procureur ont précisé que il n’y avait « pas d’insinuations sexuelles »Ni elle ni les garçons.

Cependant, il a expliqué qu’après un certain temps les garçons ont insisté pour que j’aille dans une chambre : « Ils m’ont dit qu’ils avaient l’air très mal et que j’avais besoin de me reposer. J’ai refusé mais ils ont beaucoup insisté, ils m’ont pris un peu de force, mais je pensais que c’était pour mon bien et que j’avais besoin de me reposer même si je n’avais pas l’air mal du tout. »

Il a dit qu’une fois dans la chambre, il s’est allongé sur un matelas pour essayer de se reposer mais Au bout d’un moment, un garçon est entré et l’a violée, et a expliqué que les trois autres se sont relayés dans la même pièce et l’ont également agressée.

Lors des interrogatoires des accusations et des défenses, elle a fait remarquer qu’à aucun moment elle n’a voulu avoir de relations sexuelles avec eux, qu’elle s’est opposée et que, bien qu’elle ait crié, le reste des personnes à terre n’est pas venu l’aider. : « Il a essayé de me les enlever, il a crié, il l’a fait avec tout ce qu’il a pu ».

Il a également dit que Il a pensé à essayer de s’échapper mais « j’avais peur car il y avait tellement de monde dans la salle à manger », qui, selon sa déclaration, savait qu’elle se trouvait dans cette pièce mais ne l’a pas aidée.

Deux appels au 112

Pendant un moment, elle était seule dans la pièce, La fille a pris le téléphone portable de l’un des accusés et a appelé le 112 mais l’un des suspects l’a surprise, il a pris son téléphone portable et a raccroché.

Lorsqu’elle a quitté l’appartement, trois des prévenus sont partis avec elle et la jeune fille a demandé un téléphone portable, sous prétexte d’appeler sa mère, pour rappeler les urgences, après quoi les Mossos d’Esquadra sont arrivés.

Il a également déclaré à la cour qu’à la suite de ces événements souffre d’anxiété, de dépression et de « phobie des hommes et des maghrébins »Interrogée par son avocat, elle a expliqué qu’un proche de l’un des prévenus l’avait contactée sur Instagram pour lui proposer un règlement dans cette affaire.

Affirmation « très très cohérente »

Parmi les mossos qui ont déclaré ce vendredi sont les premiers qui ont fréquenté la jeune fille ce soir-là : cette patrouille l’a ramassée dans la rue et l’a emmenée dans la voiture de police jusqu’à l’étage des suspects, suivant les instructions qu’elle leur a données, d’identifier l’accusé.

L’avocat d’un des prévenus a demandé aux agents si la jeune fille était ivre ou droguée à ce moment-là, et si cela pouvait avoir affecté sa volonté ou sa perception des faits, ce à quoi un policier a répondu que « On pouvait dire qu’il avait fait la fête mais c’était très très cohérent avec ce qu’il disait ».

En ce sens, il a remarqué que la fille a pu se souvenir du chemin vers le sol, qui avait marché environ six heures plus tôt, pour guider les agents, et a déclaré avoir expliqué les événements avec effroi.

Un autre des policiers qui a soigné la jeune fille cette nuit-là a expliqué, également aux questions de la défense, que la plus jeune a expliqué qu’elle avait bu « mais à ce moment-là il n’y avait pas d’état d’ébriété », et le reste des agents qui l’ont assistée cette nuit-là ont été d’accord avec eux.

Coopérateurs nécessaires

Dans ce procès, Le parquet demande de condamner chaque prévenu à 55 ans de prison: trois d’entre eux pour un crime présumé d’agression sexuelle et en tant que coopérateurs nécessaires de deux autres ; et le quatrième accusé de tentative de viol et de coopération nécessaire dans les autres crimes.

Cette affaire est connue sous le nom de « deuxième troupeau de Manresa » car dans cette ville, il y avait déjà eu un viol multiple en 2016, qui venait d’être jugé lorsque cette deuxième affaire s’est produite et qui s’est terminée par quatre condamnés pour abus sexuel d’une personne de 14 ans. vieille fille, avec une peine que le TSJC a confirmé avec le vote privé d’un juge qui s’est défendu en les condamnant pour agression sexuelle (viol) et non pour abus.