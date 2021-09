« Il a fallu du temps pour atteindre les cent victoires »

in

26/09/2021 à 18:14 CEST

.

Lewis Hamilton, qui n’avait plus gagné depuis le 18 juillet, est revenu ce dimanche sur la plus haute marche du podium du Grand Prix de Russie de Formule 1 au cours duquel a remporté sa centième victoire grâce à la stratégie de son équipe, qui l’a envoyé aux stands pour changer les pneus alors qu’il était deuxième derrière Lando Norris (McLaren).

“Il a fallu du temps pour arriver à cent et je ne savais même pas si cette victoire allait venir ou non. Lando a fait un excellent travail, avec un grand rythme », a-t-il déclaré dans des déclarations au signal international. Hamilton a reconnu qu’il n’était “pas sûr de pouvoir dépasser Lando” sur le sec “à moins qu’il ne fasse une erreur” et s’est félicité que “l’équipe” ait pris “la bonne décision à la fin” pour passer en intermédiaire.

Le septuple champion, qui il était “très reconnaissant envers ces hommes et ces femmes qui sont ici et dans l’usine”, a commencé la course depuis la quatrième position après avoir échoué en qualifications avec un choc contre le mur de la voie des stands en Q3 alors qu’il allait passer aux pneus tendres.

“En m’endormant, je n’étais pas content. J’ai vu les rediffusions maintes et maintes fois et il y a eu de petites erreurs. J’étais déterminé à y travailler ce matin”, a-t-il déclaré. Hamilton, qui est désormais en tête du classement de la Coupe du monde avec deux points d’avance sur les Néerlandais Max verstappen (Red Bull).

De son principal rival, qui était deuxième après être parti de la dernière place sur la grille de départ, il a déclaré qu'”il a dû faire un excellent travail” pour finir comme ça.