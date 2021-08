Il a fallu une pandémie pour que les Chromebooks commencent enfin à avoir un sens en Inde

Tout comme les smartphones, la plupart des achats d’ordinateurs portables en Inde se font dans la partie inférieure de l’éventail des prix. Par cette mesure, vous pourriez vous attendre à ce que les Chromebooks soient partout dans les vitrines locales, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. L’Inde est vraiment un marché d’ordinateurs portables Windows, et ce mécénat a laissé aux Chromebooks pratiquement aucune place pour être pertinents. Mais les choses ont commencé à prendre une tournure positive pour ces ordinateurs portables Google à petit budget lorsque le monde s’est soudainement arrêté l’année dernière.

Ce n’est pas comme si les Chromebooks n’avaient jamais eu la chance de faire leurs preuves dans la région. Jusqu’à il y a quelques années, il y avait une poignée de bonnes options disponibles chez presque tous les grands fabricants d’ordinateurs portables. Mais à l’époque, Chrome OS n’était rien d’autre qu’un navigateur et n’avait guère de sens par rapport à un système d’exploitation plus complet comme Windows. De plus, les prix de base des ordinateurs portables Windows et des Chromebooks étaient assez proches, plaçant le système d’exploitation Microsoft dans une position beaucoup plus favorable, tandis que ce dernier restait une sorte de nouveauté.

Jusqu’à l’année dernière, la seule option que vous aviez était d’acheter un Chromebook premium de HP, ce qui n’avait absolument aucun sens financier dans un pays comme l’Inde.

Ces ordinateurs portables toujours connectés constituaient également un gros obstacle pour la plupart des Indiens affamés d’Internet. Et le marketing de Google, ou plutôt son absence, pour Chrome OS n’a pas aidé non plus. (Google a également systématiquement échoué à diriger ses efforts au-delà de l’extrémité inférieure du marché indien des smartphones, ce qui fait que le milieu de gamme en plein essor se sent abandonné.) Les problèmes de connectivité du pays ont été en grande partie résolus dans l’ère post-Jio, mais l’approche de Google n’a pas fonctionné. t vraiment rattraper. La plupart des acheteurs ne comprenaient toujours pas complètement ce qu’était Chrome OS – ou pire, qu’il existait même et pourrait être une meilleure option pour certains cas d’utilisation.

Même si l’Inde continue d’être le premier marché des smartphones, la demande d’ordinateurs portables a grimpé en flèche, un peu comme partout ailleurs, lorsque la pandémie a frappé au début de l’année dernière, poussant les bureaux et les salles de classe à se connecter du jour au lendemain. Pourtant, les Chromebooks n’ont jamais été une option pour presque tout le monde, tout comme ma sœur, une enseignante, qui est allée acheter un ordinateur portable et a fini par acheter une machine Windows. Mais je ne blâmerais pas les acheteurs comme elle pour la perception générale de Chrome OS et le manque total d’options.

Mais cette augmentation stupéfiante des ventes d’ordinateurs portables a permis aux entreprises de tester à nouveau les eaux, avec une poignée de modèles de Chromebooks apparus ici et là au cours de la dernière année. Il était clair que les Chromebooks n’allaient pas prendre d’assaut le marché d’un coup, mais ils ont enregistré une (très) légère hausse des ventes par rapport à l’année précédente. C’était un signe suffisant pour qu’Asus s’engage très récemment dans une plus grande gamme de Chromebooks pour l’Inde, même s’il s’est produit plus d’un an après le premier coup de la pandémie. Mais c’est néanmoins un geste bienvenu.

La meilleure partie de ces Chromebooks est qu’ils ont un prix beaucoup plus raisonnable et n’essaient pas de rivaliser inutilement avec les ordinateurs portables Windows, ce qui les a poussés à la faillite en premier lieu. Prenez la gamme d’Asus, par exemple ; vous obtenez un ordinateur portable convertible pour moins de 24 000 (~ 325 $), ce qui est du jamais vu du côté de Windows, tandis que les clapets standard coûtent encore moins cher. Et ce n’est pas comme si ces appareils faisaient des compromis sur l’ajustement et la finition pour faire baisser les prix ; au contraire, ils sont plus pratiques pour vos appels Zoom, vos cours en ligne et peut-être même comme appareil portable secondaire.

Au cours de toutes ces années, Chrome OS est passé d’une simple fenêtre de navigateur à beaucoup plus performant sans surcharger davantage le matériel. Il peut exécuter étonnamment bien les applications Android et est livré avec un support logiciel de pointe. Et avec à peu près tout ce qui est disponible sur le Web – même de puissants éditeurs de photos comme Photopea – obtenir un ordinateur portable Windows ou Mac coûteux sur un Chromebook semblait être une mauvaise idée pour mon propre achat d’ordinateur portable (même si je n’ai pas tardé à revenir sur cette pensée ).

Les Chromebooks ont encore un long chemin à parcourir en Inde, mais avec des prix plus justes, ils ont maintenant au moins une idée claire de ce qui se passe.

Pourtant, la vérité est que la plupart des gens seront plus à l’aise d’acheter un iPad qu’un Chromebook si l’obtention d’un système d’exploitation « allégé » était une priorité. Avec seulement 0,14% de part de marché, Chrome OS se situe au bas du marché indien des ordinateurs de bureau, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles le système d’exploitation Google n’est pas aussi largement connu. Il faudrait une poussée collective et égale de Google et des fabricants pour que ces ordinateurs portables sortent de ce cycle et s’intègrent au courant dominant. Les Chromebooks ont encore un long chemin à parcourir en Inde, mais avec des prix plus justes, ils ont maintenant au moins une idée claire de ce qui se passe.