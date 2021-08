Il a joué pour QPR, Tottenham et Liverpool, mais Peter Crouch explique pourquoi il a grandi en tant que fan de Chelsea

Adoré par les supporters de chaque club pour lequel il a joué, Peter Crouch a la réputation d’être l’une des stars les plus sympathiques du football anglais.

Mais malgré une carrière marquant but après but pour, entre autres, QPR, Tottenham et Liverpool, l’attaquant de 6 pieds 7 pouces a grandi en soutenant un rival féroce des trois équipes.

. – .

Crouch a marqué 24 buts et fourni 21 passes décisives lors de son séjour de deux ans aux Spurs

Élevés dans l’ouest de Londres où Crouch a appris son métier avant de faire sa percée avec QPR, les supporters de Hoops n’ont peut-être pas réalisé que leur nouvel attaquant était un fan de l’un de leurs rivaux les plus détestés.

« J’ai été nommé Peter en l’honneur de Peter Osgood, croyez-le ou non », a déclaré Crouch à talkSPORT. “Mon père était un grand fan de Chelsea dans les années 70, et j’étais un ramasseur de balles là-bas.”

Malgré une certaine persuasion de son père, c’est un autre club londonien qui a rapidement commencé à prendre place dans le cœur de Crouch, grâce à son début de carrière de footballeur.

“J’ai commencé à QPR et j’ai commencé à obtenir des billets, mes amis sont des fans de QPR et j’ai payé 5 £ pour entrer dans le paddock inférieur et regarder Les Ferdinand et Trevor Sinclair, certains des meilleurs joueurs des Rangers”, a déclaré l’ancien attaquant anglais.

Crouch est devenu une figure centrale de la rivalité de Liverpool avec Chelsea et a marqué contre eux dans le Community Shield 2006

Après ses débuts chez QPR, Crouch a commencé sa carrière professionnelle à White Hart Lane en 1998 avant de retourner à Loftus Road deux ans plus tard.

Liverpool l’a signé en 2005 en provenance de Southampton et a fait 134 apparitions pour eux, notamment en marquant lors du Community Shield 2006 contre Chelsea.

Il a ensuite joué 93 fois pour les Spurs, qu’il a rejoints en 2009, et sa relation avec les anciens favoris de l’enfance, Chelsea, est devenue tendue.

“J’étais un fan de Chelsea mais c’est difficile”, a expliqué Crouch.

“Quand vous revenez en tant que joueur de Liverpool ou de Tottenham, avec qui je suis revenu, vous tombez un peu amoureux.”

La rivalité Liverpool vs Chelsea s’est considérablement intensifiée pendant le séjour de Crouch à Anfield, les deux hommes se rencontrant régulièrement lors de matchs à élimination directe européens cruciaux.

“Je ne peux plus dire que j’ai une grande affection pour Chelsea”, a-t-il ajouté.

“Surtout après ces demi-finales Liverpool vs Chelsea en Ligue des champions et en demi-finale de la FA Cup, des choses comme ça, j’ai eu tellement d’abus que j’ai pensé, savez-vous quoi, je vais prendre [my kids] jusqu’à QPR.

