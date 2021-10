Les commentaires de Goorjian interviennent après que l’icône australienne du basket-ball Andrew Bogut se soit prononcée sur l’affrontement « laide » entre Simmons et les 76ers. «Ce n’est bon pour aucune des parties, à mon avis. Le côté de Ben, s’entraîner avec votre téléphone dans votre poche, ne pas être collé à ce qui se passe », a déclaré Bogut à SEN mercredi. « Malheureusement, il a la forme de faire ce genre de choses ; nous l’avons vécu avec l’équipe nationale. « Il n’y aura pas trop de sympathie pour lui, mais j’espère qu’ils pourront régler le problème et que les deux parties pourront en sortir quelque chose de positif. »

Source : Nic Savage @ FOXSports.com

Quel est le buzz sur Twitter ?

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Doc Rivers soutient Ben Simmons malgré les singeries de la star de Sixers : « Je veux que Ben joue » inquirer.com/sixers/sixers-… via @phillyinquirer – 03h55

Susan Bible @Susan_Loveland

Pourquoi Ben Simmons est-il un cinglé ? – 00h27

Rich Hoffman @rich_hofmann

Fort « Nous voulons Simmons ! » chante alors que la défense du périmètre des Sixers s’illumine. Je m’en tiendrais au « Où est Ben Simmons ? » chante si nous essayons de donner un sens ici. – 21h28

Keith Pompey @PompeyOnSixers

La foule scande « Où est Ben Simmons ? » Quelque chose me dit que les Sixers vont beaucoup entendre ça. – 21h02

Gina Mizell @ginamizell

« Où est Ben Simmons ? » chant commençant dans l’arène… mais est de courte durée. – 21h01

Andrew Bogut @RogueBoguesPod

Basketball Pod Ep 38 – @andrewbogut et @HoopConsultants donnent un aperçu de la saison des @Brooklyn Nets.

Écoutez-le ici

linktr.ee/roguebogues

#LetsGetRogue #RogueBogues #NBA #Brooklyn #KD pic.twitter.com/RXH1loesiT – 18h06

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Doc Rivers soutient Ben Simmons malgré les singeries d’entraînement de la star de Sixers: « Je veux que Ben joue » inquirer.com/sixers/sixers-… via @phillyinquirer – 17h01

L’histoire continue

Kristian Winfield @Krisplashed

Nous avons beaucoup parlé de Ben Simmons sur ce pod + si vous soumettez une prise, nous la décomposons.

Nouvel épisode de @CertifiedBckts avec @AshNicoleMoss & @LethalShooter__ maintenant disponible 💘💘

linktr.ee/certifiedbckts – 16h53

Jonathan Feigen @Jonathan_Feigen

Au milieu d’un rapport de @McClain_on_NFL sur un éventuel accord de Deshaun Watson à Miami houstonchronicle.com/texas-sports-n… Je n’ai pas réussi à trouver un moyen pour Ben Simmons et John Wall d’être inclus d’une manière ou d’une autre. – 15h57

Ben Rohrbach @brohrbach

Pour @The Vertical : Joel Embiid peut résoudre la saga des 76ers en demandant à Daryl Morey d’échanger Ben Simmons maintenant.

sports.yahoo.com/joel-embiid-co… – 15h42

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Les bouffonneries de Ben Simmons n’ont pas changé la position de Doc Rivers : « Je veux que Ben joue. » inquirer.com/sixers/sixers-… via @phillyinquirer #Sixers #NBA #philaunite – 15h15

Ky Carlin @Ky_Carlin

Au milieu de la saga Ben Simmons, Tobias Harris a pris en charge ce que l’équipe attend de l’un de ses meilleurs joueurs #Sixers sixerswire.usatoday.com/2021/10/20/tob… via @SixersWire – 14h39

Chris Broussard @Chris_Broussard

Derrick Henry peut-il remporter le MVP ? Ben Simmons nuit-il à sa propre valeur ? Les Dodgers ne sont pas encore morts, pronostics NBA et plus encore ! Invités : @EphraimSalaam @RandyMueller_ @martinweiss

Regardez-nous en direct les soirs de semaine de 7h à 10h HE sur @FoxSportsRadio & @iHeartRadio podcasts.apple.com/us/podcast/the… – 13h48

Aaron Rose @AaronBenRose

Quelques cotes amusantes de Ben Simmons avec l’aimable autorisation de BetOnline pic.twitter.com/V0hksiLTYM – 13h44

Ky Carlin @Ky_Carlin

Doc Rivers maintient qu’il veut toujours Ben Simmons avec l’équipe malgré le dernier drame #Sixers sixerswire.usatoday.com/2021/10/20/six… via @SixersWire #NBA – 13h15

Rich Hoffman @rich_hofmann

À noter pour le match de ce soir: pas de Ben Simmons et pas de Shake Milton ne laisse un joueur que vous seriez à l’aise d’étiqueter un meneur (Tyrese Maxey) sur la liste. Le jeune Maxey ne jouera pas 48 minutes.

Peut-être un problème, peut-être pas, mais certainement inhabituel. – 13h14

Austin Kent @AustinKent

J’ai besoin que tout le monde saute sur la @Fanspo Trade Machine et me propose les idées commerciales de Ben Simmons. Besoin de quelque chose à quoi s’accrocher et espérer.

🔗 : fanspo.com/nba/trade-mach… – 12:52

Oleh Kosel @OlehKosel

Les Pélicans affronteront les Sixers ce soir lors de l’ouverture de la saison 2021-22 et ce sera tellement bien de se concentrer sur le vrai basket.

Les sujets du poids de Zion Williamson et de la théâtralité de Ben Simmons/Klutch Sports sont devenus au-delà de la fatigue ! thebirdwrites.com/2021/10/20/227… pic.twitter.com/AxVwwzzEhO – 12h19

David Aldridge @davidaldridgedc

Pour le public du midi : la saison NBA commence cette semaine, avec des questions sur Ben Simmons, Kyrie, les bons micros discrets, qui remporteront le titre de Rookie of the Year, Space Jam, KAT, l’avenir de John Wall, le meilleur nouvel entraîneur et… les Kings en séries éliminatoires ??

Dans @. : bit.ly/2XsSkhF – 12h00

Keith Pompey @PompeyOnSixers

Rapport de blessure #Sixers : Shake Milton (entorse à la cheville droite), Grant Riller (récupération d’une blessure au genou gauche) et Ben Simmons (suspension).

Rapport de blessure #Pélicans : Zion Williamson (fracture du pied droit). – 11h34

Steve Popper @StevePopper

À la recherche de « soirée cadeau Ben Simmons ». pic.twitter.com/ULB3D73tMn – 11h27

Ric Bucher @RicBucher

Ben Simmons pourrait avoir plus de mal à sortir de Philly que d’autres stars qui ont demandé des échanges foxsports.com/stories/nba/be… – 11h22

Gina Mizell @ginamizell

Tous les ~trucs~ de Ben Simmons ont fait du fait que les Sixers ouvrent la saison ce soir une réflexion après coup. Mais ils joueront ce soir le premier d’au moins 82 matchs de basket-ball. Comment vont-ils se présenter sur le terrain – avec ou sans Simmons ? inquirer.com/sixers/sixers-… – 10h41

John Gonzalez @JohnGonzalez

Ben Simmons ne pourra plus jamais aller sur Twitter. Il doit jeter tous ses appareils dans l’océan. – 10h22

Tom Moore @TomMoorePhilly

Chronique #NBA : Que doivent faire les #Sixers avec Ben Simmons suspendu ? Comment Daryl Morey et les #76ers peuvent-ils résoudre ce gâchis ? bit.ly/3DTSnlX pic.twitter.com/ceUoU60NNU – 10h15

Tom Ziller @teamziller

L’organisation des Sixers et Ben Simmons continuent de se frapper au visage à plusieurs reprises. Ce sont des perdants jusqu’au bout. (débloqué) ziller.substack.com/p/losers-all-t… pic.twitter.com/McdMan2BfN – 9h02

David Aldridge @davidaldridgedc

AM Crew : La saison NBA commence cette semaine, avec des questions sur Ben Simmons, Kyrie, les bons micros discrets, qui remporteront la recrue de l’année, Space Jam, KAT, l’avenir de John Wall, le meilleur nouvel entraîneur et… les éliminatoires -Rois liés ?? Mes réponses, dans @. : bit.ly/2XsSkhF – 7h00

Tom Moore @TomMoorePhilly

Colonne #NBA: Bien que nécessaire, la suspension d’un match de Ben Simmons est une situation perdante pour les #Sixers et Simmons: bit.ly/3DTSnlX #76ers pic.twitter.com/rcJtxfyh4o – 6h40

Andrew Bogut @RogueBoguesPod

En direct sur notre page @YouTube @andrewbogut et @HoopConsultants prévisualisent les équipes de la Conférence Est et qui seront en lice pour les séries éliminatoires et rebondies !

Écoutez-le ici 👉 youtu.be/9USDIVB_BeM – 00h10

Plus sur ce scénario

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait s’il était à la place de Simmons, la réponse de Bogut était simple : « prenez vos propres décisions et soyez professionnel ». « Il est primordial que vous entriez, que vous vouliez être à Philly ou non », a déclaré Bogut. « Montrez-vous simplement. « Vous n’avez pas à faire tout le kumbaya, vous n’avez pas à traîner dans les vestiaires, vous n’avez pas à vous amuser avec les joueurs et les entraîneurs et à agir comme si vous les aimiez. -via news.com.au / 21 octobre 2021

« Je suis déçu par Ben Simmons », a déclaré Goorjian à SEN Breakfast jeudi. « Je le regarde et pars Dieu, mec, s’il te plaît, répare ça et laisse ce gamin s’épanouir » Cela semble inaccessible pour le moment, bien que je ne sache pas que vous puissiez faire autre chose que (ce que les 76ers) ont fait. « Vous avez un gars qui a besoin d’être déplacé, comment le déplacez-vous ? « Que ce soit à ce stade est horrible et je n’ai pas de réponse à la façon dont vous gérez une situation comme celle-là. -via FOXSports.com / 21 octobre 2021

«Il est spécial, et c’est un talent formidable, et j’adorerais et j’espère que l’opportunité se présentera ou qu’il arrivera à une situation où il pourra montrer qui il est. « C’est aussi un très bon coéquipier. Il a été critiqué… (mais) il est conscient d’impliquer d’autres personnes dans le jeu. C’est ce qu’il fait. « Ce n’est pas ma situation, mais je considère l’enfant comme faisant partie de notre famille. » -via FOXSports.com / 21 octobre 2021