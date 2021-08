il a les meilleurs jeux ⋆ .

Mérite-t-il son succès ? (photo : Sony)

Un lecteur affirme que c’est bien d’être un fanboy de Sony et de la PS5 tant que c’est parce que vous aimez leurs jeux et que vous n’êtes pas anti-Xbox.

Il y a eu beaucoup de spéculations récemment, et vraiment depuis le début de la génération, pour savoir si Sony créera un équivalent au Game Pass. Cela semble une bonne idée en théorie : personne n’aime payer 70 £ pour un jeu et cela neutraliserait instantanément la seule chose que la Xbox Series X a pour elle. Mais Game Pass, comme beaucoup l’ont souligné, n’est pas vraiment une option commerciale légitime. C’est quelque chose que seule une entreprise de la taille de Microsoft pourrait faire et toute personne sans réserves de trésorerie similaires se retrouverait rapidement en difficulté en essayant de le copier.

Cela en soi est considéré par certains comme une preuve de la raison pour laquelle Microsoft finira par gagner la génération et finira par dominer le jeu lui-même – d’autant plus qu’il a également une longueur d’avance sur le streaming. C’est peut-être vrai, je ne meurs pas pour ça, mais je pense que ce serait dommage. Pas pour des raisons de fanboy mais parce que nous voulons sûrement tous que l’entreprise avec les meilleurs jeux soit récompensée ? C’est tout l’intérêt d’être un joueur, n’est-ce pas ? Les jeux.

Maintenant, Microsoft peut produire ses propres jeux de première qualité de haute qualité, mais Forza Horizon a été leur seul pari sûr pour l’ensemble de l’ère Xbox One et je n’ai pas encore été convaincu que cela a changé, pas compte tenu de cette première révélation choquante de Halo infini.

D’un autre côté, Sony a géré une excellente programmation de lancement au milieu d’une pandémie et a depuis sorti de nouveaux jeux de haute qualité. Ils ont peut-être eu un hoquet ce Noël, avec le retard de God Of War et Horizon Forbidden West, mais pour être honnête, nous ne savons pas encore vraiment quels sont leurs plans pour la fin de l’année.

À part Destruction AllStars, qui n’était pas un jeu à prix plein, il n’y a pas eu un seul raté dans la gamme PlayStation 5. De Astro’s Playroom et Ratchet & Clank: Rift Apart à Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales et Returnal Sony a produit certains des meilleurs jeux des six derniers mois, même si la première ou les deux premières années de la vie d’une console sont généralement rempli de rien d’autre que de la crasse.

Le pire dans le fanboyisme, c’est qu’il se concentre si souvent sur tout sauf sur les jeux. Qui a le meilleur marketing ? Qui est le moins cher ? Qui est le plus puissant ? Quel patron ressemble moins à un sleazebag dans un livestream ? Si vous voulez soutenir une entreprise parce qu’elle crée constamment des jeux que vous aimez, je pense que c’est parfaitement valable. Les soutenir parce que vous ne voulez pas remettre en question vos décisions d’achat ou que vous voulez simplement vous sentir dans l’équipe gagnante ne l’est pas.

Regardez Nintendo. C’est une entreprise assez minable en termes de service client et de prix, mais qui se soucie quand ils font de bons jeux ? C’est exactement pourquoi ils ont duré si longtemps et maintenant que Sony a une cohérence similaire, ils méritent un niveau de fidélité similaire de la part de leurs fans.

Je n’essaie pas d’être anti-Microsoft ici, je suis juste pro-Sony. Et pour ce que je crois être une raison compréhensible. J’aime les jeux vidéo. Sony fabrique des jeux vidéo que j’aime. Donc j’aime Sony. Ce n’est pas plus compliqué que ça.

Mais il est impossible de ressentir cela à propos de Microsoft pour le moment. Ils ont à peine sorti des jeux ces dernières années, ou la dernière génération en général, donc la seule chose que vous puissiez dire à leur sujet est que vous aimez leur console imperceptiblement plus puissante et qu’ils sont assez riches pour supporter quelque chose comme Game Passer. Sont-ce des raisons d’être fan d’une console ? Peut-être, mais ce n’est pas assez pour moi.

Par le lecteur Baker

