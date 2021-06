il a “perdu l’élection” et ne sera pas réintégré ⋆ .

Photographie : Jonathan Drake/.

Le matin suivant le retour de Donald Trump en politique de première ligne avec un discours en Caroline du Nord, un proche conseiller a versé de l’eau froide sur sa conviction qu’il serait réintégré à la Maison Blanche lorsqu’il sera prouvé que Joe Biden l’a battu grâce à une fraude électorale.

Connexes: un assistant de Trump a demandé au DoJ d’enquêter sur l’étrange affirmation des votes de l’« Italie » modifiés par satellite

Corey Lewandowski, premier directeur de campagne de Trump en 2016 et fidèle acolyte depuis, a déclaré dimanche à Fox News que Trump « avait perdu les élections ».

En effet, il l’a fait, par plus de 7 millions de bulletins de vote dans le vote populaire et par 306-232 dans le collège électoral, un résultat que Trump a qualifié de glissement de terrain alors qu’il était en sa faveur contre Hillary Clinton en 2016.

Les experts conviennent qu’il n’y a pas eu de fraude électorale de masse en 2020. Néanmoins, selon plusieurs rapports, Trump a déclaré à ses assistants qu’il pensait qu’il serait réintégré.

Lewandowski a déclaré qu’il avait « parlé au président des dizaines, voire plus de 100 fois depuis qu’il a quitté la Maison Blanche et je n’ai jamais eu cette conversation à propos de sa réintégration ».

Mais, a-t-il ajouté : « Je ne connais aucune disposition de la constitution qui permette que cela se produise, ni aucune disposition de la constitution qui permet à un individu qui a perdu une élection de revenir si un recomptage est qualifié d’inexact. »

Vendredi, Facebook a annoncé qu’il suspendait Trump pour deux ans, au plus bas de ses efforts pour renverser sa défaite : son incitation à l’attentat meurtrier contre le Capitole américain le 6 janvier.

À Greenville samedi, Trump a déclaré qu’il n’était “pas trop intéressé” à revenir sur Facebook en 2023. Facebook est cependant une ressource vitale de collecte de fonds et de communication pour les candidats aux élections, ce que Trump pourrait encore être en 2024. Il a également appelé la décision de suspendre lui “si injuste”.

Dimanche, Nick Clegg, l’ancien vice-Premier ministre britannique qui est maintenant vice-président de Facebook pour les affaires mondiales, a déclaré à ABC This Week : « Pour Donald Trump, bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce qu’il accueille [our] décision. Nous espérons, cependant, que des observateurs raisonnables croiront que nous agissons aussi raisonnablement et proportionnellement que possible dans ces circonstances très difficiles. »

L’histoire continue

En Caroline du Nord, Trump a également répété ses mensonges sur les élections, qu’il a qualifiées de “crime du siècle”, et se référant aux tentatives républicaines de restreindre le vote et d’annuler les résultats, a déclaré: “Je ne suis pas celui qui essaie de saper les Américains démocratie, c’est moi qui essaie de la sauver.

Clegg a été interrogé : « Si le président prononçait le discours qu’il a prononcé hier soir en janvier 2023, la suspension serait-elle prolongée ?

L’exécutif de Facebook a refusé de répondre, affirmant qu’il n’avait pas entendu tout le discours, mais a déclaré qu’il pensait que les gens ne voulaient pas que Facebook « soit une sorte de police de la vérité » et a déclaré qu’inciter à la violence était plus une préoccupation que de mentir.

“Peu importe qui vous êtes”, a déclaré Clegg, “vous pouvez être le pape, la reine d’Angleterre, le président des États-Unis, vous ne pouvez pas utiliser nos services … pour aider, encourager, fomenter ou louer des actes de violence . “

Trump a parlé pendant 90 minutes samedi, couvrant des sujets familiers alors qu’il commençait une série d’apparitions, certains pensent que cela présage une autre course à l’investiture présidentielle dans un parti qu’il domine toujours.

Frappant à plusieurs reprises Biden, Trump a abordé des sujets brûlants parmi les conservateurs. Son successeur, a-t-il déclaré dans l’un de ces jabs, « poussait la théorie critique de la race toxique… dans les écoles de notre pays. Joe Biden et les démocrates socialistes sont les démocrates les plus radicaux de l’histoire de notre pays.

Trump a également visé de manière soutenue le Dr Anthony Fauci, le haut responsable de la santé publique avec qui il était souvent en désaccord au cours de sa dernière année au pouvoir, alors que le coronavirus s’installait.

Fauci, 80 ans, a servi sept présidents depuis 1984 et est maintenant le conseiller médical en chef de Biden. Trump a déclaré qu’il n’était “pas un grand médecin mais c’est un sacré promoteur, il s’est trompé sur presque tous les problèmes”.

Corey Lewandowski prend la parole lors d’une manifestation pro-Trump à Philadelphie en novembre. Photographie : Amy Harris/REX/Shutterstock

Dimanche, Lewandowski a déclaré: “Si nous suivons la science et écoutons le Dr Fauci, qui a été qualifié par les médias de plus grand expert en la matière au monde, écoutez ce que le Dr Fauci a dit.”

Lewandowski a mentionné les premiers conseils de Fauci contre la nécessité de porter des masques, qui, selon Fauci, visaient à préserver les fournitures pour le personnel médical; Le point de vue de Fauci sur les interdictions de voyager, qui, selon lui, s’avérerait non pertinent si une pandémie commençait; et une affirmation selon laquelle « par le biais de son agence gouvernementale [Fauci] a financé au moins 800 000 $ de l’argent des contribuables du gouvernement au laboratoire de Wuhan ».

En relation: Kamala Harris assume un nouveau rôle alors qu’elle se dirige vers son premier voyage à l’étranger

Des fonds américains ont été systématiquement alloués aux laboratoires en Chine.

Les républicains ont saisi un nouvel intérêt parmi les agences de renseignement américaines pour la théorie selon laquelle le coronavirus s’est échappé d’un laboratoire chinois. La plupart des experts en santé publique pensent toujours qu’il est plus probable que le virus ait atteint les humains via la consommation d’animaux, mais Fauci fait partie de ceux qui ont déclaré que la théorie des fuites de laboratoire pourrait s’avérer vraie.

Lewandowski a suggéré la formation d’une commission d’enquête improbable, mettant en vedette deux anciens secrétaires d’État.

«Nommons le secrétaire Mike Pompeo et peut-être la secrétaire Clinton pour déterminer pourquoi 600 000 Américains sont morts à cause de cela. Tenons la Chine responsable. »

Répétant une ligne du discours de Trump, il a également déclaré que les États-Unis devraient « demander les réparations qu’ils doivent non seulement à nous, mais probablement au monde, et je pense 10 milliards de dollars ».