“Il a persévéré, il s’est battu, il a enduré, il a attendu et il a réussi”

06.08.2021 à 18:25 CEST

Ont réussi quatre semaines après le jour où l’équipe nationale argentine a remporté la victoire contre le Brésil en Copa América 2021 mais le temps n’est pas un obstacle pour continuer à parler du sujet, surtout pour les argentins.

Après la victoire de nombreuses personnalités sportives ont donné leur avis et célébré cet événement qui a finalement mis fin à la sécheresse de 28 ans de l’équipe nationale argentine. Mais l’ancien entraîneur de l’Albiceleste Marcelo Bielsa manquait à l’appel qui a parlé à DAZN ce vendredi, où il a fait l’éloge de Leo Messi, en plus de montrer très heureux de ce que l’équipe argentine a réalisé.

Lorsqu’ils lui ont demandé ce qu’il avait ressenti en voyant Messi soulever la Copa América, El Loco a répondu : “Une immense joie. Pour tout le monde et pour lui, quoi persévéré, combattu, enduré, attendu et triomphé, qu’est-ce qu’un message contre-culturel, parce que nous vivons dans la culture de l’immédiat, et Messi, n’ayant pas gagné, a subi toutes sortes d’attaques“.

“J’étais heureux pour lui, pour ses coéquipiers qui l’ont honoré, il m’a fait plaisir pour le staff technique, pour les Argentins qui ont tant besoin de pouvoir se réjouir de quelque chose. Je me sentais très fier, je me sentais représenté, je me sentais en faire partie. J’étais vraiment content”, a-t-il conclu.