« Il a posté sur TikTok que ma fille est là où elle doit être, morte »

13/10/2021 à 19:04 CEST

Les événements ont eu lieu ce lundi. Le père de Mari Luz, Juan José Cortés, était arrêté après avoir agressé une femme à la gare de Santa Justa (Séville). C’était la victime elle-même, Candela Medrano – connue en TIC Tac avec plus de 50 000 followers- qui s’est chargé de le rendre public sur le réseau social. Le même réseau qui, comme l’a soutenu Juan José Cortés, a utilisé pour « tourner en dérision à répétition » sa fille Mari Luz, assassinée en 2008 par le pédophile Santiago del Valle à Huelva.

Comme OPEN CASE l’a appris, lorsque le Police nationale a réussi à arrêter Juan José Cortés, le père du mineur assassiné a déclaré l’avoir battu « avec une canne » pour avoir attaqué sa fille sur internet. Cortés a assuré que la femme avait enregistré et posté plusieurs vidéos sur TikTok avec des messages tels que : « Votre fille est là où elle doit être. Votre fille est bien morte. »

« Gisant sur le sol »

Juan José Cortés il a rencontré Candela Medrano par hasard, selon les enquêtes. Il était 18h00 lundi dernier quand Le père de Mari Luz, accompagné de sa femme et de son fils, Ils ont quitté le McDonald’s qui se trouve à l’intérieur de la gare de Séville. À ce moment-là, comme l’ont confirmé des sources de l’enquête, Candela Medrano est entrée dans les mêmes locaux. Elle a tenté de s’enfuir sans succès lorsque Cortés a commencé à l’attaquer, selon les caméras de sécurité.

Pendant l’événement, « la femme est restée allongée sur le sol alors qu’elle était battue » à maintes reprises par Cortés, selon des sources de l’enquête OPEN CASE. le père de Mari Luz, « Il a essayé de se débarrasser de tous ceux « qui tentaient d’arrêter l’attaque. Devant le tumulte généré, des agents de la Police Nationale, de la Police Locale et des Agents de Sécurité Privée sont intervenus. La victime a dû être transportée en ambulance à l’hôpital Virgen Macarena de Séville, où elle a été soignée pour les polyconusions dont elle souffrait et qui nécessitaient des points de suture. Dans le même hôpital qu’ils ont dû emmener L’épouse de Cortés après une crise d’angoisse.

« Escroc TikTok »

Bien qu’elle soit connue sous le nom de Candela, son vrai nom est Encarnación J. Medrano. Né à Majorque mais installé à Fuengirola (Málaga), plusieurs internautes l’accusent d’être « l’escroc de TikTok », où la femme demande à ses partisans de donner de l’argent pour récupérer son fils, après que les services sociaux de la Junta de Andalucía lui aient retiré la garde.

Selon ce que CASO Open a appris, Encarnación J. Medrano est au courant de 17 arrestations pour crimes de mauvais traitements, escroquerie, vol avec violence et contrefaçon de la monnaie. La dernière fois qu’elle a été arrêtée, c’était en 2019. Le même réseau qu’elle aurait utilisé pour frauder ses followers par le biais de tombolas et de tromperie était le haut-parleur pour dénoncer l’agression subie ce lundi à Santa Justa.

«Les os de Mari Luz sont déjà secs et très secs & rdquor;

Après avoir été libéré provisoirement, Cortés a publié une déclaration via son compte Facebook dans laquelle il explique que : « Je ne connais pas du tout cette dame, juste Je connais elle qui a enregistré plusieurs vidéos se réjouissant de la mort de ma fille disant que si Mari Luz est morte, elle est bien morte et va l’enterrer ».

Le père de la petite fille assassinée en 2008, affirme que « dans une autre vidéo il a dit qu’il est déjà bien avec tant de Mari Luz et tellement avec Mari Luz que ses os sentent déjà (& mldr;) qu’ils sont déjà secs et très sec. Dans un autre, il a dit qu’un « colacao » était fait avec leurs cendres ».

De plus, Cortés s’est excusé en disant que, depuis que sa fille a été tuée, elle souffre « d’un trouble de la personnalité dû au stress post-traumatique » et parfois « j’ai des lacunes, je ne me souviens pas des choses dans des situations stressantes et je me bloque, je ne contrôle pas mes émotions, je me base sur le noir, c’est une maladie compliquée ».

Le père de Mari Luz a ajouté : « Ma fille est et sera. Je défendrai mes enfants comme un chat ventre en l’air, comme le ferait n’importe quel parent. »