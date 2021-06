Il a prétendu être le neveu de Superman, ils l’ont traité de menteur – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

“Superman est mon oncle”, cette phrase était celle qu’un mineur répétait à ses camarades de classe et à ses professeurs, qui l’appelaient à plusieurs reprises un “menteur” et l’intimidaient même, jusqu’à ce qu’Henry Cavill aille à l’école.

Thomas, un garçon de 7 ans, a été la cible de moqueries et de critiques pour sa tenue de Superman, en plus de rappeler constamment qu’il était le neveu du héros. Jusqu’à un certain point, les professeurs ont décidé de lui parler pour lui expliquer que c’était « impossible ».

La mère a avoué qu’elle avait même reçu un appel de l’école où ils expliquaient les “mensonges” ou fantasmes apparents que le mineur avait racontés à ses camarades de classe. Cependant, elle a souligné que rien de tout cela n’était un mensonge, le mineur disait la vérité.

Voyant que Thomas et sa mère étaient distingués, Henry Cavill lui-même s’est rendu à l’école des garçons pour confirmer aux enfants et aux enseignants que la femme est sa belle-sœur et le garçon, son neveu.

Henry Cavill, 38 ans, a révélé la curieuse histoire du Kelly and Ryan Show il y a quelques saisons, mais l’histoire est devenue virale après que l’image soit devenue connue.

