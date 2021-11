Il a recommencé! Bitcoin a conquis un nouveau record historique

Le prix de la principale crypto-monnaie du marché a récidivé et a conquis un nouveau record historique. Oui, Bitcoin a atteint 68 900 USD lors de la séance de ce 10 novembre.

La course est survenue après la publication des données sur l’inflation aux États-Unis. L’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis a augmenté à son rythme le plus rapide depuis 1990, pour tous les articles, il a augmenté de 6,2 % au cours des 12 mois précédant octobre, le plus élevé en trois décennies. Les économistes avaient prévu une augmentation de l’IPC d’octobre de 5,9 % au cours des 12 derniers mois.

En attendant et pendant 45 minutes, Bitcoin a gagné aux investisseurs près de 2000$ en reprenant la tendance haussière. Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 65 100 $ en baisse de 4,8% au cours des dernières 24 heures. Comme enregistré dans notre outil, crypto en ligne.

Le Zimbabwe s’intéresse à la CBDC mais pas au Bitcoin

La ministre de l’Information, Monica Mutsvangwa, a démenti les rumeurs selon lesquelles le Zimbabwe envisage d’intégrer le Bitcoin et la crypto-monnaie dans son économie. Alors que beaucoup spéculaient sur le fait que le Zimbabwe emprunte la route du Salvador, le gouvernement a fait une pause pour préciser qu’il ne cherchait pas à convertir les crypto-monnaies en monnaie légale.

Cependant, il a précisé que le gouvernement zimbabwéen est prêt à expérimenter une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

La rumeur sur l’adoption des crypto-monnaies par le Zimbabwe a été déclenchée par de nombreux rapports citant les propos de Charles Wekwete, secrétaire permanent du bureau du président, qui a déclaré que le gouvernement était en pourparlers avec des entreprises du secteur privé pour aider à introduire des crypto-monnaies dans le pays.

L’Autriche traitera les crypto-monnaies comme des actions

En vertu des nouvelles règles, l’Autriche est prête à traiter les crypto-monnaies comme les actions et les obligations. Bien que cela devrait également renforcer la confiance des investisseurs dans cette classe d’actifs, le ministère des Finances du pays a déclaré :

« Nous faisons un pas dans le sens de l’égalité de traitement, pour réduire la méfiance et les préjugés à l’égard des nouvelles technologies. »

Selon la proposition, les plus-values ​​de 27,5% seraient appliquées aux investissements réalisés dans des jetons numériques tels que Bitcoin et Ethereum à partir de mars 2022.

Twitter lance une équipe de crypto-monnaie

Twitter lance une équipe dédiée à la crypto-monnaie alors qu’elle continue de soutenir l’adoption d’actifs numériques et d’applications décentralisées.

La plateforme s’est tournée vers Tess Rinearson pour diriger sa nouvelle équipe de crypto-monnaie. Avant de rejoindre Twitter, Rinearson a travaillé chez Tendermint sur le moteur de consensus Tendermint Core, et a précédemment travaillé pour la société de paiement logiciel Interstellar.

Dans son fil Twitter annonçant le déménagement, Rinearson a écrit que « Tout d’abord, nous explorerons comment nous pouvons soutenir l’intérêt croissant des créateurs à utiliser des applications décentralisées pour gérer les biens et les devises virtuels, et pour soutenir leur travail et leurs communautés. »

Je suis ravi de partager que j’ai rejoint Twitter pour diriger une nouvelle équipe axée sur la crypto, les blockchains et d’autres technologies décentralisées, y compris et au-delà des crypto-monnaies.✨ pic.twitter.com/HaP0k5hUOq – Tess Rinearson (@_tessr) 10 novembre 2021

Il a également déclaré que le groupe travaillerait pour « aider à façonner l’avenir des médias sociaux décentralisés ».

