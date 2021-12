Il a retenu Vergara et Basualdo a été consacré à Villa María

ARGENTINE – L’invaincu bahianais Gerardo « Tifón » Vergara (70.900 kg), ce vendredi 3 décembre, a conservé son titre argentin des poids moyens en battant Diego « Chacarero » Ramírez (71) aux points en dix rounds (verdict unanime), dans l’un des Stellar combats organisés au club Unión Central à Villa María, Cordoue, dans une autre production de Sampson Boxing et Tello Box.

Dans l’autre combat central de la soirée, la combattante locale montante Juliana Basualdo (54 200 kg) s’est retrouvée avec le titre national vacant des super poids coq en battant l’expérimentée Santa Fe Vanesa Taborda (54) par décision unanime en dix rounds.

Vergara, gaucher, 27 ans et record immaculé de 15-0 (9 KO), qui a fait la première exhibition du titre qu’il a obtenu lors de son dernier combat contre Emiliano Pucheta -GKOT 9 à San Pedro, en août-, a surmonté les trois premiers tours très défavorables au cours desquels son rival a frappé des coups précis et puissants avec lesquels, entre autres, a provoqué un saignement de nez intense qui ne s’est pas arrêté tout au long du combat.

Progressivement, le champion a exercé des pressions et avec de puissantes combinaisons au-dessous et au-dessus, il a surmonté la résistance de Ramírez, qui, de la même manière, est toujours resté dans le combat, bien que sans la rigueur du début.

Ramírez, également gaucher de 26 ans et nouveau record de 24-5-1 (6 KO), a réalisé une bonne fin de combat et a même provoqué une coupure au sourcil droit d’un Vergara qui au milieu segment du concours a fait la différence clé pour rester dans le championnat avec ces chiffres : 96-94 (du point de vue de Ferrero et Quiroga) et 97-93,5 (carte de Quiroga).

D’autre part, « La Profeta » Basualdo (30 ans, gaucher et record de 6-2-0) a battu la dure et experte Rafaelina basée à Cordoue, Vanesa Taborda (37 ans et 10-13-3, 1 KO), qu’il a renversé au premier tour d’un coup droit du gauche puis a dominé tout le développement avec précision et équité.

Taborda cherchait le combat tout le temps, mais manquait d’armes au-delà de l’abus des coups de tête, ce qui lui a valu une remise de points en huitième.

La décision générale a été reflétée sur les cartes des juges comme suit : 100-88 (pour Ferrero et Quiroga) et 99-89 (pour González).

Dans le combat principal de sauvegarde, il y a eu la nouvelle présentation de l’invaincu et grand espoir de Bahia Neri Muñoz (7-0, 5 KO et 63 600 kg), qui a battu Nicolás, originaire de Buenos Aires, par KO technique en six épisodes d’un combat à 8. « El Guapo » Herrera (7-4-2, 3 KO et 63 400).

Le reste des résultats de la soirée :

José Llorca (69 500) GPP 4 (unanimité) à Ezequiel Alvarenga (69 400).

Walter Córdoba (66 600) GKO 2 à Walter Blanco (65 900).

Bruno Oliva (70 800) GKO 2 à Lucas Senn (70 100).

Sampson Boxe / Presse Tello Box