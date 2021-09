“Il a sifflé là où il a sifflé et il y a eu beaucoup de bruit”

in

Quand le gardien est le meilleur joueur d’une équipe, ce n’est généralement pas bon signe, et c’est ce qui est arrivé au Real Madrid ce samedi lors du match nul contre Villarreal (0-0), au cours duquel le Belge Thibaut Courtois Il était, encore une fois, un grand protagoniste avec deux arrêts de mérite au Néerlandais Arnaut danjuma.

Sans être spectaculaire, fait preuve de sobriété et de confiance dans chaque intervention digne de l’un des meilleurs gardiens du monde. Pour lui, le meilleur. Il ne s’en cache pas plus que des micros à chaque fois qu’il analyse un match à lui. Sans tomber dans les clichés, il loue et se souvient parfaitement de chacun de ses arrêts.

Le Belge a admis après le match nul contre Villarreal (0-0) au Santiago Bernabéu que c’est un point qui « les connaît peu », mais a reconnu que l’équipe dirigée par Unai émeri avait “les meilleures chances & rdquor; Pendant le match.

«Nous n’avons pas pu mettre notre intensité contre Majorque. On sait peu de choses, ils ont eu de meilleures occasions, mais le blanchissage est important après avoir encaissé quelques buts ces derniers temps & rdquor;, a-t-il déclaré dans Movistar +.

« C’est un peu amer. En fin de compte, à domicile, vous voulez gagner et si un rival direct perd aujourd’hui, vous voulez ajouter trois points, mais Villarreal est une bonne équipe, de l’équipe ‘Champions’ ; ils touchent bien le ballon et si on ne fait pas bien la pression comme dans la première partie ils font le triangle et ressortent & rdquor;, a-t-il ajouté.

Un Courtois qui, en plus de reconnaître qu’ils n’étaient pas bien en première mi-temps, a expliqué le manque de rythme offensif en seconde.

«En fin de compte, ils sont allés presser très haut. Ils ont gardé un bloc du milieu où il n’y avait pas beaucoup d’espace et nous devions être très bons. On a raté trop de passes à l’arrière du terrain et les centres n’ont pas voulu arriver aujourd’hui & rdquor;, a-t-il commenté.

Enfin, il a apprécié la performance de l’arbitre Gil Manzano (Comité d’Estrémadure) en ne sifflant pas un éventuel penalty de Raúl Albiol sur Nacho Fernández et a rappelé sa performance lors du dernier match entre l’Atlético de Madrid et l’Athletic Club dans lequel les Portugais Joao Félix a fini par être expulsé.

« Il a sifflé là où il a sifflé et il y a eu beaucoup de bruit. Au final aujourd’hui il s’est permis de beaucoup jouer et n’a pas voulu se mouiller avec ça. Je ne sais pas si c’est une sanction ou pas, s’il ne l’a pas vu clairement et le VAR ne fera pas que ce n’est pas & rdquor;, a-t-il conclu.

Excellent niveau cette saison qui est démontré dans une donnée, fournie par Opta : Courtois a sauvé 23 des 27 derniers tirs au but réalisés au Real Madrid.

Une assurance-vie qui a déjà sauvé le match de Ligue des champions contre l’Inter Milan et à laquelle elle s’accroche Ancelotti vu le manque de solidité dans la défense de son équipe en début de saison.