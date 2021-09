“Il a tout bien fait sur la piste et c’est un grand champion”

13/09/2021 à 03h26 CEST

serbe Novak Djokovic, premier favori, qui a perdu ce dimanche la finale de l’Open des États-Unis par 4-6, 4-6 et 4-6 contre le Russe Daniil Medvedev, deuxième tête de série, reconnu que la défaite allait être très difficile à assimiler pour tout ce qui était en jeu, devenir le troisième joueur à terminer le cycle du Grand Chelem.

“Es muy duro de asumir, con emociones muy encontradas por todo lo que había en juego, pero a la vez al final del día eres un profesional y entiendes que los partidos los puedes ganar yo perder”, declaró Djokovic en rueda de prensa tras concluir le match. “Malgré la défaite, je n’oublierai jamais la façon dont les fans m’ont soutenu. pour que je puisse remporter la victoire et ce sont eux qui ont continué le combat et ont touché mon cœur. »

Djokovic, quoi cherchait à rejoindre les légendaires, l’Américain Don Budge et l’Australien Rod Laver, deux fois, la dernière en 1969, qui a obtenu le cycle complet du Grand ChelemIl a dit qu’il avait atteint la finale avec tous les éléments pour gagner, mais au final, sur la piste, le meilleur était Medvedev.

“Il méritait la victoire, il a joué un excellent tennis, il a tout bien fait sur le court et c’est un grand champion”, Djokovic a admis. “Il est sorti avec une grande mentalité de gagnant qu’il a montrée dans chaque point que nous avons joué, avec une stratégie et une exécution parfaites, alors que mes jambes n’ont pas cédé pour lui répondre, même si j’ai essayé et fait de mon mieux.”

En avant idemooo #semis 💪🏼🎾 merci pour tout le soutien incroyable #NoleFam 🙏🏼 #USOpen pic.twitter.com/ooHwz85Ahe – Novak Djokovic (@DjokerNole) 9 septembre 2021

Il a en outre reconnu que son service n’était pas bon non plus et contre un rival comme Medvedev, qui reste sûr et puissant du fond de la piste, il l’a laissé sans options.

“Je pense que c’était l’un de ces matchs dans lesquels l’adversaire a tout pour lui, à la fois avec son jeu et mentalement, comme il l’a montré dans le troisième set, quand il a commencé avec des points qu’il a gagnés très facilement, car mon service ce n’était pas bon », a déclaré Djokovic. “Bien que j’aie déjà fait deux sets, comme dans la finale à Paris, contre Stefanos Tsitsipas, cette fois mes sentiments sur la piste n’étaient pas les mêmesJe n’ai même pas eu l’occasion de renverser la vapeur. »

Mais Djokovic a insisté sur le fait que tout le mérite revient à Medvedev à qui il a félicité pour la mentalité gagnante qu’il a présentée, la façon dont il a abordé le jeu et sans faire aucune sorte de concession.

“Sans aucun doute, il était le meilleur joueur sur le terrain dans tous les aspects”, a souligné le numéro un mondial. “C’est vrai que je n’ai pas eu ma meilleure performance, mais je le répète, en fin de compte c’est un sport dans lequel parfois vous gagnez et parfois vous perdez, c’était la défaite, qui est sans aucun doute très dure, et Medvedev l’a rendu brillant.”

Quant à la façon dont la défaite pourrait l’affecter à l’avenir, il a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que cela ait des répercussions.

“Je vais continuer à me battre pour obtenir plus de Grand Chelem, représenter mon pays et voir comment la nouvelle génération est de plus en plus intégrée dans le tennis”, a déclaré Djokovic. “Ce qui est clair, c’est que le tennis mondial est entre de bonnes mains avec l’arrivée de nouveaux talentsBien que nous soyons toujours des vétérans, nous pouvons offrir une transition ordonnée car je pense que nous pouvons toujours offrir de bonnes choses sur et en dehors de la piste. »