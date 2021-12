« Il a un très bon œil pour les coups sûrs »

16/12/2021 à 22:06 CET

Pedro del Corral

435,6 millions de vues. 28,3 millions d’auditeurs. 21,3 millions d’heures. Ce sont les données qui ont conduit Aitana à être l’artiste le plus écouté de 2021 en Espagne. Au-dessus même de noms emblématiques comme Rosalía, Karol G, Dua Lipa, lola indigo ou Bad Gyal. L’année de Raw Alejandro, Bad Bunny ou encore C. Tangana, la chanteuse catalane a balayé Spotify, laissant un clair reflet : son succès est partagé. Quelque chose qui, même si cela n’enlève rien à son mérite, fait ressortir une tendance qui, petit à petit, s’est imposée dans sa carrière : depuis ses débuts en 2018, après le retour de flamme de Opération triomphe 2017, a sorti 21 collaborations qui sont devenues de véritables succès. Le dernier d’entre eux date de ce mois-ci : le 3 décembre, il a publié ‘Formentera’ avec Nicki Nicole, une chanson qui a dépassé le million d’auditeurs en seulement trois jours. Un jalon qui a fait d’elle la star nationale avec le plus de numéro 1 sur la plateforme de streaming. Au total, il a positionné cinq de ses propositions en tête de ce classement, ce qu’aucun interprète natif n’avait réalisé à ce jour.

Au cours de la dernière année, a chanté avec Sebastián Yatra, Cali et Dandee, Pablo Alborán et Álvaro de Luna, Fresquito et Mango, Melendi, Natalia Lacunza et Evaluna Montaner.

L’acceptation gigantesque de cette nouvelle chanson est précédée par le tremblement de terre de Tiktokero qui a causé ‘Mon amour’, le single dans lequel il a joué avec Zzoilo. Celui-ci a été initialement publié en décembre 2020, mais ce n’est que lorsqu’elle l’a partagé sur ses réseaux sociaux qu’il a commencé à se démarquer. Ce qui suit était un message sournois sur Twitter : « Tu veux remixer ? & Rdquor ;, a proposé le jeune homme. À quoi elle a répondu : « Quand le faisons-nous ? En quelques jours, le featuring était au sommet des charts d’écoute. « Il a un très bon œil pour localiser les chansons que, sinon, ils seraient restés dans le spectre plus underground & rdquor ;, souligne Pablo Cebrián, producteur de Manuel Carrasco, Raphaël, Juanes et, aussi, du mégahit que le chanteur a marqué avec l’inconnu jusqu’ici Marmi: ‘La photo du DNI’. «Elle se consacre à jouer. Vous ne voulez pas stagner : essayez quelque chose, amusez-vous, changez-le, prenez des risques & mldr; Grâce à cela, il nous fait tous attendre avec impatience tout ce qu’il fait & rdquor ;.

Alors quand est-ce qu’on le fait ? https://t.co/7UyxSxMZTZ – Aitana (@Aitanax) 15 août 2021

Au cours des 12 derniers mois, il a fait de même main dans la main avec Cali et le Dandee (‘Jeu froid’), Pablo Alboran Oui Alvaro de Luna (« Il pleut, il pleut »), Frais et Mangue (« Envoyez-moi un audio »), Melendi (‘Électricité’), Nathalie Lacunza (« Quand êtes-vous parti ») et Evaluna Montaner (« Même si ce n’est pas avec moi »). Tant dans ses chansons que dans celles des autres. Et de toute façon, la gloire était assurée. Cette production massive et partagée a donné lieu, le 29 octobre, à un débat des plus controversés sur Twitter. « Parlons du besoin urgent et irréversible pour Aitana d’arrêter de faire un featuring une semaine & rdquor ;, a écrit Arturo Paniagua, journaliste musical. Elle lui a répondu sèchement : « Quand des chanteurs de reggaeton (hommes) proposent des collaborations chaque semaine, ce que j’admire et respecte, je ne vous vois pas dire quoi que ce soit & rdquor;. Le message s’est terminé par 40 700 likes, 8 289 retweets et une polémique impliquant des solistes de la stature de Nicki Nicole : « Continue comme ça mon ami. Ne laissez personne vous dire combien de sujets aborder. C’est votre carrière et vous l’appréciez comme vous le souhaitez & rdquor ;.

Quand des chanteurs de reggaeton (hommes) sortent chaque semaine, ce que j’admire et respecte, je ne vous vois rien dire https://t.co/RDy6JsuZFD – Aitana (@Aitanax) 29 octobre 2021

À cette époque, Paniagua a tenté de clarifier la question : « Ce n’est pas une question de genre. J’admire vraiment ce que vous avez construit et, surtout, je suis impressionné par ce que vous êtes capable de réaliser pour vous-même. Il faut discuter du besoin constant de favoriser les collaborations et de publier des musiques dont vous êtes les artistes & rdquor ;. En plus des cas mentionnés ci-dessus, le jeune de 22 ans a également chanté avec lola indigo (‘Je ​​reste’), Cali et le Dandee (« + »), Reik (‘Ennemis’), Morat (« J’ai un sentiment » et « Plus que je parie »), Sébastien Yatra (« Cœur sans vie »), David Bisbal (« Si tu la veux »), Danna Paola Oui Luisa Sonza (« Ami de la semaine »), Alvaro Diaz Oui Pôle (‘-‘), Katy Perry (« Résilient ») et Béret (‘Stupidité’). Ils sont tous devenus une bombe instantanée. Et tout cela avec seulement deux LP sur le marché : Spoiler et 11 Reasons. Et un album live : Play Tour : live.

Plus de studios et moins de bureaux

« Nous vivons un changement important dans la manière de faire de la musique. Après une longue période, l’industrie grandit ensemble : le fait que certains s’appuient sur d’autres signifie qu’ils grandissent tous en même temps et qu’il n’y a pas de contestation pour savoir qui est le plus gros & rdquor ;, explique Pablo Rouss, producteur de Vanesa Martin, Bethléem Aguilera ou J recyclé. La raison de cette évolution réside dans le marché lui-même, car les musiciens ont acquis plus de liberté dans l’orientation de leur carrière. « Ils ont plus de pouvoir de décision et un plus grand contact avec leurs collègues. Grâce aux réseaux sociaux, ils échangent leurs impressions et montrent leurs projets. Cela crée un sentiment de communauté jamais vu auparavant & rdquor ;. est collègue si typique du mouvement urbain semble avoir été établi dans la pop. Ainsi, les collaborations se posent davantage dans l’étude et moins dans les bureaux : « Aitana est une personne qui a beaucoup de facilité d’union et d’implication. Elle ne se limite pas à chanter les compositions des autres, elle laisse son âme dans chaque projet: contribuer, proposer, partager & mldr; Tel est son engagement qu’il y a des cas où, sans elle, la chanson n’aurait été rien & rdquor ;.Ses deux LPs ont atteint le numéro 1 des ventes physiques dans plusieurs pays, obtenant 13 disques d’or et 20 disques de platine au Chili, au Mexique ou en Argentine

À un moment où le single a profité de l’album, chaque lancement constitue une balle très importante dont il faut savoir tirer parti. Surtout, lorsqu’il s’agit d’élargir votre vision des carrières de nouveaux artistes. « Il y a une composante générationnelle très puissante & rdquor ;, assure Juan de Dios Martín, producteur de Amaral, Xoel Lopez ou Marlango. « Il y a deux décennies, les featurings étaient considérés comme quelque chose d’exceptionnel. Au lieu de cela, aujourd’hui, ils sont considérés comme quelque chose de naturel : l’objectif n’est pas seulement de se faire connaître auprès de différents types de publics, mais aussi de faire de l’ananas et de partager des expériences. C’est le reflet du moment social que nous vivons. Cela ne veut pas dire qu’il le restera pour toujours. Par exemple, dans les années 60, ils ont sorti beaucoup de singles, mais peu de temps après, les albums conceptuels ont pris le dessus. On ne sait pas ce qu’on va trouver dans une saison, même s’il est fort probable que tout va continuer à évoluer. Ce qui est clair, c’est que, quoi qu’il en soit, les duos représentent un gagnant-gagnant pour tout le monde: pour Aitana c’est exposition, plaisir, apprentissage… et pour la personne avec qui elle travaille, pareil & rdquor ;.

13 disques d’or et 20 disques de platine

Dans son ascension vers la célébrité mondiale, l’interprète de ‘Berlin’ a accumulé de nombreuses conquêtes : ses deux LP ont atteint le numéro 1 des ventes physiques dans plusieurs pays, réalisant 13 disques d’or et 20 disques de platine en Espagne, au Mexique, en Argentine, au Chili ou aux États-Unis. Il a également reçu ce soutien lors de ses tournées, notamment lors de la dernière, qui s’est terminée la semaine dernière au WiZink Center à Madrid avec plus de 11 500 participants. Sans oublier les 20 récompenses qu’il a déjà remportées: Vagues, 40 Principales, Odéon, Cadran, MTV& mldr; Et tout cela en seulement quatre ans. « Si elle veut faire une collaboration chaque semaine avec un artiste différent, pourquoi ne pas le faire ? Quel est le point négatif ? Qu’est-ce qui n’a pas de crédibilité ? Pourquoi ne l’aurait-il pas si ce sujet est aussi le sien ? & Rdquor ;, réfléchit Rouss. « Aitana a de nombreux facteurs en sa faveur, mais son principal atout est sa capacité à transformer tout ce qu’il touche en or & rdquor;, ajoute Cebrián. Chose qui corrobore aussi De Dios : « Quand je l’ai rencontrée, j’ai réalisé qu’elle avait quelque chose de spécial. Je ne sais pas quoi. Mais il est évident que son succès va au-delà d’être une simple mode & rdquor;.