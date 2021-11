Il abuse sexuellement et drogue le fils d’amis de 11 ans dans une ville de Valence

28/11/2021 à 10h28 CET

La police nationale a arrêté dans une ville de Valence à un homme de 31 ans, en tant qu’auteur présumé des crimes d’abus sexuels sur mineurs et de corruption de mineurs, après avoir apparemment abusé sexuellement à plusieurs reprises du fils d’amis, le forçant à voir vidéos pornographiques et l’obligeant à consommer des stupéfiants.

Les investigations ont commencé lorsque les agents ont pris connaissance, suite à la plainte du père du mineur, des agressions et abus qu’aurait subis son fils de 11 ans, avec déficience auditive, par un ami de la famille.

Apparemment, les abus auraient pu commencer en mars 2020, coïncidant avec le début de la confinement, lorsque le suspect vivait sporadiquement au domicile de la famille du mineur, profitant de la confiance que la famille lui accordait et vivant avec le mineur pour commettre ses méfaits.

Les agents de l’UFAM ont découvert qu’outre les sévices sexuels subis par le suspect sur le mineur, il a également été conduit à une autre adresse de la commune où il a été contraint de regarder des vidéos à contenu pornographique, ainsi qu’à certaines occasions à l’extrême vous faire consommer des substances narcotiques pour outrepasser votre volonté et vous rend encore plus vulnérable. Plus tard, il l’a menacé et lui a offert des cadeaux pour qu’il ne raconte rien de ce qui s’est passé.

Compte tenu de la gravité des faits, les agents ont localisé et détenu le suspect en tant qu’auteur présumé des crimes d’abus sexuels et de corruption de mineurs.

Le détenu, sans casier judiciaire, a été déféré devant un tribunal qui a ordonné son incarcération.