Il affrontera Kamaru Usman dans le combat principal de l’UFC 251

Enfin la première affiche de Île de combat, la UFC 251, aura un combat tant attendu, celui qui affrontera le mythe de l’octogone Jorge Masvidal avec le champion Kamaru usman samedi prochain, le 12 juillet. Ce sera le premier des quatre que l’UFC a programmé en juillet sur l’île de Yas, en Abou dhabi, où la plus importante organisation d’arts martiaux mixtes entend confiner certains de ses combattants pendant un mois pour les isoler du coronavirus et ne pas risquer l’affaire.

Le combat c’est une énorme victoire pour le président de l’UFC Dana White, qui maintient le pouls avec plusieurs combattants, principalement Jon ‘Bones’ Jones et Masvidal lui-même, qui ne considère pas la distribution de l’argent faite avec les athlètes comme juste par rapport à d’autres sports. Dès lors, la grande inconnue est de savoir dans quel état de forme arrivera le chasseur américain, qui après avoir vaincu Nate Diaz demandé une augmentation du pourcentage de pay-per-view qu’ils reçoivent.

Le combat a été possible en raison de la perte du Brésilien Gilbert Burns, qui a été testé positif au coronavirus, avec lequel White a dû faire une course contre la montre pour sauver le combat principal de l’UFC 251 dans lequel le titre de champion poids welter est en jeu. Enfin, il a non seulement réussi à le « sauver », mais a pu l’améliorer avec l’inclusion de l’un des mythes actifs des arts martiaux mixtes dans le combat tant attendu contre la bête nigériane.