Dana White n’aime peut-être pas les frères Paul, mais il ne veut pas non plus les donner aux loups proverbiaux.

Logan et Jake Paul ont tous deux eu des affrontements avec le patron de l’UFC et White a constamment minimisé l’incursion des frères dans la boxe et les combats à la carte et Jake a fréquemment critiqué White pour ne pas avoir assez payé ses combattants.

White a clairement exprimé ses sentiments sur Logan et Jake Paul

L’aîné Paul, Logan, est cependant un grand fan de l’UFC et un lutteur universitaire décoré.

Logan a acheté des billets pour assister au combat de trilogie de Conor McGregor et Dustin Poirier à l’UFC 264 et White dit qu’il a dû surclasser Paul à « Billionaire’s Row » avec Donald Trump et bien d’autres pour l’empêcher de se faire battre.

“Il a acheté un tas de billets pour le combat, et les billets qu’il a achetés n’étaient pas des billets dans lesquels il voudrait s’asseoir”, a expliqué White lors d’un épisode de podcast avec YouTubers the NELK Boys. « Il allait se faire écraser. Alors je l’ai mis dans une autre section.

Chaque fois que les frères Paul sont apparus à l’écran lors d’événements UFC, la foule a unanimement hué et Jake a dû avoir des gardes du corps avec lui à l’UFC 262.

Paul a continuellement agacé White

Et cela n’a toujours pas empêché l’ancien champion des poids légers et lourds, Daniel Cormier, de courir vers lui et de remettre The Problem Child à sa place.

White a plaisanté en disant que les frères Paul seraient «assassinés» dans un octogone de l’UFC, mais Logan reste un fan de l’UFC et de White.

«Je suis sorti publiquement et j’ai dit que j’aime Dana White, je l’ai toujours aimé, je l’aimerai toujours. C’est un homme d’affaires impitoyable, le grand patron, mais je ne sais pas ce qu’il pense de moi.

“Par défaut, ma relation avec mon frère aura toujours la priorité, mais si je peux être cool avec quelqu’un, je le ferai.”

Jake et Logan Paul ont fait des vagues dans le monde des sports de combat, pour de bonnes et de mauvaises raisons

Logan a disputé huit rounds complets avec la légende de la boxe Floyd Mayweather dans un combat plus tôt cet été et devrait affronter l’un des plus grands artistes martiaux mixtes de tous les temps – Anderson Silva.

Bien sûr, ce sera dans un ring de boxe, cependant. Il est peu probable que White change d’avis et accueille l’un ou l’autre des frères Paul dans l’octogone de si tôt.

Jake affrontera Tyron Woodley le 28 août, également dans un match de boxe.

White a libéré l’ancien champion des poids welters de l’UFC de son contrat pour prendre le combat.