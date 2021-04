Il aurait été la décision de MLB, et non de Sony, d’amener MLB The Show 21 sur Xbox

MLB The Show 21 arrive sur PlayStation et Xbox plus tard ce mois-ci, une décision qui élimine déjà les années de précédent établies par Sony et leur philosophie d’exclusivité des jeux. Encore plus choquant a été l’annonce du lancement de MLB The Show 21 dans le Xbox Game Pass, rendant le titre encore plus accessible pour les nouveaux joueurs Xbox. Désormais, un nouveau rapport d’Inverse confirme ce que beaucoup d’entre nous craignaient et met fin à de nombreuses spéculations qui circulent depuis l’annonce: c’est la MLB qui a choisi d’amener MLB The Show 21 sur Xbox, pas Sony.

MLB The Show 21 est le premier titre développé par Sony à se diriger vers la Xbox de cette manière, et son lancement dans Xbox Game Pass rend l’événement encore plus unique. De nombreux joueurs ont émis l’hypothèse que cela pourrait marquer le début de la fin de l’approche de plusieurs décennies de Sony en matière de jeux exclusifs sur PlayStation, tandis que d’autres ont reconnu que cette décision n’était probablement pas entre leurs mains. Il semble que ce dernier était vrai, comme l’a confirmé un représentant PlayStation à Inverse.

Dans le cadre de l’objectif du match de cette année, la MLB a décidé de proposer la franchise à plus de joueurs et de fans de baseball. Cette décision offre une occasion unique de faire de MLB The Show la première marque de jeux vidéo de baseball.

MLB The Show 21 se dirige vers Xbox dans un effort compréhensible pour étendre la portée de la franchise, reflétant probablement le succès que de nombreuses autres grandes franchises sportives comme Madden ont trouvé en multipliant les plates-formes. Le lancement sur Xbox Game Pass fait également partie de cette poussée et expose MLB The Show 21 à plus de 18 millions d’abonnés Xbox Game Pass qui n’auraient peut-être pas joué au jeu autrement.

Cela a pour effet secondaire unique de rendre MLB The Show 21 plus coûteux pour les joueurs PlayStation, car un achat unique de 70 $ pour un jeu sur PlayStation se transforme en un abonnement mensuel de 15 $ pour accéder à des centaines de jeux de haute qualité et plus sur Xbox.

MLB The Show 21 sera lancé le 20 avril 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et Xbox Game Pass. Même avec les débuts de MLB The Show 21 sur les consoles Xbox, il est presque certain qu’il trouvera une place dans notre liste des meilleurs jeux de sport pour PlayStation lors de son lancement.

