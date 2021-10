Il avoue avoir poignardé son colocataire à Valence pour l’avoir réprimandé pour le volume de la musique

26/10/2021 à 22:39 CEST

Ignacio Cabanes

La quatrième section de la Cour provinciale a condamné trois ans et demi de prison pour un homme accusé d’avoir tenté de tuer son colocataire à Alzira, Valence, le poignardant avec un couteau dans le cou, après qu’il vous reprocher d’avoir le volume de la musique trop élevé.

Florin GS a reconnu les faits, qui s’est produit le 28 août 2020 dans l’appartement d’Alzira partagé par la victime et l’agresseur avec d’autres membres de la famille. Après l’accord intervenu entre les parties, la peine initiale de neuf ans de prison requise par le procureur de la République a été allégée.

D’après les faits avérés, vers onze heures du soir, la victime s’est rendue dans la chambre de l’homme désormais condamné et lui a demandé de baisser le volume de la musique. Celui-ci est sorti et brandit une couteau d’environ 20 centimètres de long, l’a menacé de mort. « Avant d’aller en Roumanie, je dois te tuer & rdquor;.

La mère de l’accusé a arbitré la discussion et rassuré son fils, retournant chacun dans sa chambre respective. Cependant, quelques instants plus tard, armé du couteau, l’accusé est sorti dans le couloir et a attendu sa victime, « avec le clair encouragement à mettre fin à ses jours& rdquor;, le poignardant dans le cou de deux pouces de profondeur.

L’homme de 43 ans agressé a nécessité un traitement chirurgical et en raison de la zone vitale où l’attaque a eu lieu, aurait pu mourir s’il n’avait pas été traité à temps.

La Cour provinciale a prononcé une sentence « in voce » le condamnant à trois ans et demi de prison pour un crime de tentative de meurtre. Il doit également indemniser sa victime de 2 950 euros et la Santé publique de 4 300 euros au titre de la responsabilité civile.