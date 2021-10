Il cite un mineur sur Instagram, en utilisant le mobile d’un autre, et exige de l’argent ou des bijoux à la pointe du couteau

25/10/2021

Act à 11:48 CEST

RO

Le magistrat du Pénal 1 d’Ourense impose deux ans de prison à un homme de nationalité portugaise, et que Il est actuellement au pénitencier de Pereiro de Aguiar, Quoi auteur d’un crime de vol avec violence et l’intimidation. Le juge lui accorde la bénéfice de la suspension de peine, puisqu’il n’a pas de casier judiciaire, mais à condition que l’accusé ne commette pas un crime dans la même période de deux ans. Il se souvient également de votre liberté par rapport à cette cause.

C’est le résultat d’un accord de conformité scellé le jour du procès, le 15 octobre dernier, dans lequel le défendeur l’auteur du crime a été avoué. Les faits avérés de la sentence du Pénal 1 d’Ourense indiquent que, à 7h30 du matin le 9 juillet 2021, l’accusé utilisé le mobile et le compte de quelqu’un d’autre sur le réseau social Instagram, et a cité un jeune homme, mineur, dans un parc à O Barco de Valdeorras. Il lui a dit que son intention était de lui parler.

Lorsque l’adolescent est arrivé sur les lieux, le prévenu il a brandi un couteau de cuisine, qu’il a caché dans son pull, et a demandé de l’argent et des bijoux à la victime. Le garçon a donné son téléphone portable au voleur, en échange de l’autorisation de rentrer chez lui pour chercher de l’argent ou des bijoux. Le terminal a été récupéré par les forces de l’ordre.