Il commence par échanger une épingle à cheveux et finit par obtenir une maison avec jardin | Vie

Il a commencé par échanger une épingle à cheveux, et a fini par obtenir une petite maison, un rêve qu’il a réalisé en un an et demi d’histoire.

Les jeux de trading sont devenus très célèbres il y a longtemps où, par exemple, vous avez commencé avec un trombone et pourriez même finir avec une voiture, échangeant un produit contre d’autres de plus grande valeur dans un processus long et difficile.

Maintenant, une autre histoire est devenue virale où une femme a commencé avec une épingle à cheveux. et a fini par avoir une maison modeste avec un jardin, et en seulement 18 mois.

Plus précisément, cette histoire est devenue virale sur TikTok, où Demi skipper, un résident des États-Unis a échangé une épingle à cheveux contre une maison à travers une série d’échanges. Pour commencer, il s’est inspiré de Kyle MacDonald, qui en 2006 a troqué un trombone rouge contre une maison.

L’histoire a commencé en mai de l’année dernière, lorsque la résidente de San Francisco a commencé le défi dont le but était d’échanger son épingle à cheveux et de démolir une maison.

Tout au long de son histoire, il a eu en sa possession des lunettes, des aspirateurs, des remorques et même un collier de diamants qui valait moins qu’il ne le pensait.

Pour faire les échanges, il a utilisé des sites de vente comme Craigslist, eBay et Facebook. Au total, il a effectué 28 échanges et documenté l’ensemble du processus appelé Trade Me via son compte TikTok où il a commencé avec 0 abonnés et en compte maintenant plus de 5 millions.

Après 28 échanges, il a finalement atteint son objectif d’obtenir une maison, y compris une cour, dans le Tennessee, sans hypothèque et sans avoir à payer d’argent.

S’adressant à TheGuardian, il a souligné qu’«il y avait tellement de personnes négatives qui ont dit que ce n’était pas possible. J’étais prêt à faire ça pendant cinq ans si c’était ce qu’il fallait pour rentrer à la maison. »

En tout cas, il veut renouveler l’expérience, devenir la première personne au monde à commencer avec une épingle à cheveux ou une pince et en ramener une autre à la maison, deux fois.