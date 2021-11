Il conserve le titre WBO et le célèbre en dansant avec sa famille sur le ring

L’Américain Terence Crawford a conservé sa ceinture des poids mi-moyens de l’Organisation mondiale de boxe (WBO) en battant son compatriote Shawn Porter par TKO au 10e tour samedi à Las Vegas.

Crawford, qui a fini par danser avec sa famille sur le ring, a maintenant une fiche de 38-0 avec 29 KO et une chaîne de 16-0 défendant les titres mondiaux.. De son côté, Porter laisse désormais son record à 31-4-1 et 17 avant la limite.

Le combat

Le combat a été arrêté au 10e round par l’équipe de Porter, après que ce dernier est tombé deux fois sur la toile à des tirs précis de Crawford.

Les deux premiers tours ont été très chargés, au cours desquels Crawford a réussi à décrocher des coups de poing efficaces, en particulier à la fin du second lorsqu’il s’est arrêté d’une main droite droite sur un départ offensif de Porter.

Après plusieurs mêlées, Porter a terminé troisième avec une petite coupure sur son sourcil droit d’une tête. Le cinquième était cloche à cloche, peut-être avec une légère avance de Porter, qui a laissé tomber tout ce qu’il avait.

De même, Crawford est sorti dans le sixième agressif après avoir vu sa fierté blessée au tour précédent, et finalement les deux se sont révélés être d’excellents guerriers. Après sept rounds, le combat s’annonçait très serré, digne de deux vrais champions. Le combat s’est poursuivi sur le même ton dans le reste des chapitres avec beaucoup d’émotion et de très près.

Crawford et son partenaire, qui ont dansé avec lui sur scène.

Au 10e, quelque chose s’est produit qui montrait déjà un net avantage lorsque Crawford a décroché un crochet gauche qui a donné à Porter le premier compte de l’arbitre. Peu de temps après, Porter a subi une autre chute après un autre coup puissant de Crawford, obligeant l’arbitre à arrêter le combat par KO technique.

💥Félicitations au champion du monde WBO des poids mi-moyens Terence Crawford, qui a battu Shawn Porter par TKO au 10e tour au Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas. pic.twitter.com/H8g26AYxBG – WBO (@WorldBoxingOrg) 21 novembre 2021

laisse les dire ce qu’ils veulent

Crawford a eu au combat l’occasion de faire taire ses détracteurs en maintenant son record invaincu et sa couronne WBO des poids welters. Crawford, de 34 ans et à 16-0 dans les combats pour le titre mondial, Il est largement considéré comme l’un des meilleurs boxeurs livre pour livre au monde., avec une fiche impeccable de 38-0 (29 par KO) au cours d’une carrière professionnelle de 13 ans. Mais malgré le CV impressionnant, Crawford a fait face à de sérieuses critiques sur la qualité de ses adversaires. sur votre chemin vers le sommet.

Les combats avec des grands comme Errol Spence, Keith Thurman et le Philippin Manny Pacquiao étaient insaisissables. Cependant, Crawford a finalement réalisé son désir d’affronter un adversaire d’élite avec Porter. Et tu as le droit de danser. Même au centre du ring…

