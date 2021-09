Il construit sa propre Lamborghini Aventador avec des pièces Ikea et des pièces d’autres voitures, et Lamborghini est impressionné | Moteur

Les supercars sont l’objet de désirs pour des millions de personnes. Mais son prix est inaccessible pour la plupart. La solution? Construisez-le vous-même…

Rien n’est plus puissant qu’un rêve de jeunesse. À tout juste 18 ans, un Norvégien du nom de Steinar Thyholdt est allé au cinéma en 1981 pour voir le film The Crazy People of Cannonball. Dans la scène d’ouverture, une Lamborghini Countach était poursuivie par la police.

Comme nous le raconte notre confrère Daniel Cáceres dans Business Insider, le jeune Steinar Thyholdt a quitté le cinéma avec une seule idée en tête : “Un jour, j’aurai une supercar comme celle-ci.”

Cette idée est restée en sommeil pendant les 30 années suivantes jusqu’à ce que, au tournant de son demi-siècle, Steinar Thyholdt prenne une décision : construisez votre propre Lamborghini Aventador:

L’idée était cloner la voiture en utilisant des pièces usagées et des pièces d’autres véhicules, car il ne pouvait pas se permettre les presque millions d’euros que coûte une Lamborghini Aventador.

Il a commencé à voyager aux États-Unis, en Bulgarie ou en Thaïlande à la recherche de Pièces similaires ou adaptables au design d’une Lamborghini Aventador.

L’une des vitres provient d’une Volvo V70, la boîte de vitesses provient d’une Audi A8, et il a également repris les garnitures d’une Volkswagen. Il a importé une BMW 750 pour réutiliser ses cylindres.

Mais quand il a vraiment cru qu’il pouvait réaliser son rêve, c’est quand il a trouvé un fan de Lamborghini au Mexique, qui il lui a construit le châssis sur lequel tout le reste s’adapterait.

Comme il l’explique chez NRK, certaines parties étaient particulièrement difficiles. J’ai dû acheter 2 éviers, un chez Ikea et un dans une friperie, pour les démonter et utiliser leurs tuyaux pour créer les conduits du système d’échappement.

Certains matériaux proviennent d’autres Lamborghini, comme les phares et le pare-brise. Mais il a essayé de ne pas y recourir, car ce sont les pièces les plus chères.

Après 7 ans et 5 000 heures de travail, Steinar Thyholdt a vu son rêve se réaliser : vous avez déjà votre propre Lamborghini Aventador. A été dépensé 97 000 euros, quatre ou cinq fois moins que le coût initial.

Il reconnaît qu’il doit encore améliorer la mécanique : “la voiture ne va pas si vite et il lui est difficile de passer les dos d’âne”, mais il continuera à y travailler.

Comme on le voit sur la photo d’ouverture, la finition est si spectaculaire qu’elle a même attiré l’attention du président du Lamborghini Club Norway, Harald Skjøldt : « Je suis très impressionné par le travail que vous avez accompli. Nos véhicules sont des supercars très avancées, il faut donc n’a pas été une tâche facile.”

A 57 ans, Steinar Thyholdt a réalisé son rêve de jeunesse. Maintenant, pour en profiter : vous avez déjà été invité à des salons et foires.