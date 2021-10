Il construit une maison tournante pour que sa femme puisse changer de fenêtre quand elle le souhaite | La vie

Pouvoir prendre son petit déjeuner en regardant le lever du soleil et quelques heures plus tard dîner en regardant le coucher du soleil, et tout cela sans sortir de la cuisine. Bien que cela ressemble à de la science-fiction, c’est possible si votre maison tourne sur elle-même.

Plusieurs fois, nous nous plaignons de notre maison pour une raison quelconque. Que s’il a peu de lumière, que s’il fait face à l’ouest et qu’il fait très chaud, que si la vue pourrait être meilleure, que si les voisins sont très bruyants… Toute excuse est bonne quand on veut se plaindre.

A moins que dans notre cercle le plus proche il y ait quelqu’un avec le temps, les connaissances et le désir de construire une base tournante qui nous permette de faire tourner la maison sans aucun effort (comme le font déjà ces cuisines), réussissant ainsi à profiter de l’environnement de la meilleur moyen

C’est précisément ce qu’a fait un homme en Bosnie. Situé plus précisément dans une plaine fertile du nord de la Bosnie, près de la ville de Srbac, Vojin Kusic, un homme de 72 ans, a construit une maison qui s’articule autour d’un axe de 7 mètres.

Ainsi, la maison conçue par Kusic, vous allez avoir une vue qui surplombe les champs de maïs et les terres agricoles, pour changer pour pouvoir profiter des forêts et de la rivière qui traverse un côté du bâtiment.

Le projet a duré six ans, période pendant laquelle seul Kusic travaillait, qui est totalement responsable des travaux d’ingénierie. La maison, selon son créateur, elle est plus résistante aux tremblements de terre que les maisons fixes traditionnelles.

Concernant ses capacités techniques, la maison peut se retourner en aussi peu que 22 secondes dans son mode le plus rapide ou 24 heures dans son mode le plus lent. Mais l’idée est que le soleil baigne le salon tout au long de la journée pour résister aux températures froides.

Kusic a expliqué à . qu’il s’était inspiré des inventeurs serbo-américains Nikola Tesla et Mihajlo Pupin. Quant à ce que pense sa femme de la nouvelle maison, cela restera entre Kusic et elle, puisqu’il semble qu’il ait refusé de commenter.