Il coûte 399 € et fait partie des meilleurs aspirateurs robots : pourquoi acheter le Roomba 966 | La technologie

Nous vous expliquons pourquoi vous devriez considérer le Roomba 966 si vous souhaitez acheter un aspirateur robot de milieu de gamme, surtout maintenant qu’il est un peu moins cher sur Amazon.

Malgré le fait qu’il existe de nombreux aspirateurs robots à vendre, dans certains cas à des prix vraiment ridicules, les modèles de milieu de gamme ont tendance à faire une grande différence en termes de performances.

De tous ceux qui sont disponibles, probablement le meilleur rapport qualité-prix en ce moment est le Roomba 966, qu’Amazon a abaissé à 399 euros. C’est quand même bien plus que les modèles low cost, mais cela vaut la peine de payer la différence.

Ci-dessous, nous énumérons plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez obtenir ce Roomba si vous voulez un robot vraiment complet.

Ce robot aspirateur est particulièrement puissant et dispose d’un système de navigation avancé, qui détecte la saleté et l’élimine plus rapidement. De plus, il dispose d’une option de commande vocale et de programmation.

200€ de remise sur son prix d’origine

Cette offre d’Amazon le laisse beaucoup moins cher que dans d’autres magasins qui le maintiennent à son prix de 599 euros.

La technologie de navigation la plus avancée

iRobot possède plusieurs technologies brevetées, dont un système de navigation le plus efficace et le plus précis, le meilleur du marché.

Diverses brosses combinées pour améliorer la capacité d’aspirer les particules et les cheveux

Ce modèle utilise plusieurs brosses simultanément pour éliminer même les saletés les plus tenaces, ainsi que les poils de toutes sortes.

Dirt Detect Technology – fait un effort supplémentaire là où la saleté s’accumule

Votre système de navigation peut détecter la saleté accumulée pour effectuer plus de passages autour de lui.

Il est programmable et peut être contrôlé à distance de n’importe où grâce à son application

Où que vous soyez, vous pouvez activer le nettoyage depuis l’application iRobot.

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Si vous êtes à la maison et que vous avez des haut-parleurs intelligents, vous pouvez activer votre robot avec des commandes vocales vers Alexa et Google Assistant.

