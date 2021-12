Il crée une batterie qui peut être pliée et lavée sans effets négatifs | La technologie

Une batterie qui fléchit comme du caoutchouc et peut se mouiller ? C’est déjà une réalité et c’est même écologique.

Tout fonctionne sur piles. Si nous voulons oublier les câbles, c’est ce que nous devons faire, mais nos appareils électriques ont besoin d’une source d’alimentation et les batteries peuvent devenir encombrantes en raison de leur taille, de leur forme et de leur fragilité.

Du moins c’était comme ça jusqu’à maintenant. Vient de créer une batterie qui peut serrer, s’étirer et se plier comme si c’était du caoutchouc. Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme cela est fait, mais cet appareil augmente non seulement les niveaux de déformation, mais aussi peut également être lavé ou trempé dans l’eau.

Ils y sont parvenus au département des sciences appliquées de l’Université de la Colombie-Britannique, au Canada. Ils veillent à ce qu’en plus de ces qualités, votre batterie est plus sûre et meilleure pour l’environnement.

Si vous vous demandez comment ils y sont parvenus, l’explication est en fait simple. Une batterie commune a plusieurs parties faites de différents matériaux durs, qui sont recouvertes d’une couche protectrice plus solide.

Pour créer cette batterie en caoutchouc, ont fait les parties internes d’un polymère de caoutchouc créé à partir de dioxyde de zinc et de manganèse. Ils ont trouvé un moyen de transformer des pièces dures en caoutchouc.

Un smartphone est un véritable ordinateur, agenda, communicateur social, un outil multifonction qui tient dans la paume de votre main. Mais il a une limitation importante, son autonomie. Existe-t-il des astuces pour charger la batterie mobile plus rapidement ?

Chaque batterie est constituée de plusieurs de ces petites pièces en caoutchouc, qui sont reliées entre elles pour obtenir une pièce complète qui peut être moulée et mouillée sans problème grâce à l’étanchéité qu’elles ont réalisée.

Même ils l’ont testé dans des machines à laver domestiques pour voir s’ils pouvaient résister à l’eau, au savon et au mouvement. Après 39 cycles de lavage complets, les batteries fonctionnaient toujours.

Regarder vers l’avenir

Selon eux, ces matériaux sont plus sûrs et moins polluants que ceux couramment utilisés dans les batteries lithium-ion que nous utilisons au quotidien. Ils se décomposent plus facilement et leurs résidus sont moins toxiques, sans compter qu’ils sont moins dangereux et n’explosent pas.

D’un point de vue écologique, c’est un grand pas en avant, mais ils n’oublient pas les nouvelles options offertes par les batteries qui peuvent être pliées et lavées sans problème.

Le Dr Ngoc Tan Nguyen, chercheur postdoctoral au Collège des sciences appliquées de l’Université de la Colombie-Britannique, a déclaré que « Jusqu’à présent, les batteries extensibles ne pouvaient pas être lavées. Il s’agit d’un ajout essentiel pour qu’ils puissent résister aux exigences d’une utilisation quotidienne. « .

Il semble donc que son objectif sera les wearables que nous portons tous les jours. C’est le plus logique puisqu’ils vont se conformer à notre corps et nous en aurons besoin pour résister à la transpiration, avec leur nettoyage ultérieur.

Ils travaillent sur son autonomie et voient quelles fourchettes de prix ils pourraient lui mettre. Il semble que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour commencer à porter des appareils qui peuvent coller à notre peau.