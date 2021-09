James Milner peut encore performer au plus haut niveau à 35 ans (Photo: .)

Gary Lineker et Jermaine Jenas ont fait l’éloge du vétéran de Liverpool James Milner après son retour sur le côté et a brillé lors de la victoire 3-0 contre Crystal Palace samedi.

Le joueur de 35 ans a fait sa deuxième apparition en Premier League de la saison, commençant à l’arrière droit lors de la victoire assez confortable sur les Eagles qui a propulsé les Reds en tête du classement.

L’international anglais a produit des statistiques remarquables, terminant le match comme le joueur le plus prolifique sur le terrain en termes de touches, passes, centres, tacles, distance parcourue et sprints.

À son âge et dans une position inhabituelle pour lui, Lineker a été stupéfait par l’efficacité de Milner dans l’élite.

“Ce type défie Father Time”, a déclaré Lineker dans Match of the Day sur la BBC. ‘Il défie la croyance. Un professionnel remarquable et un grand joueur.’

James Milner a réalisé une performance physique contre les Eagles (Photo: .)

Jenas a ajouté aux éloges de l’ancien homme de Manchester City, Leeds United et Aston Villa, notant comment il a gardé le dangerman du palais Wilfried Zaha remarquablement silencieux à Anfield.

“C’est remarquable et témoigne de la façon dont il s’est occupé de lui-même qu’il peut simplement entrer dans ces types de jeux et jouer comme il le fait”, a déclaré Jenas.

«La qualité qu’il fournit de ce côté droit, solide également de ce côté droit.

“Zaha a été brillant la semaine dernière contre les Spurs et il n’a pas eu de coup de pied aujourd’hui. La façon dont il s’adapte au jeu d’arrière gauche, d’arrière droit, de milieu de terrain, c’était parfait.

Plus : Liverpool FC



Le vétéran remplaçait l’arrière droit en raison de la maladie de Trent Alexander-Arnold et Milner a plaisanté en disant que le titulaire de ce poste s’était retiré tard parce qu’il n’avait pas envie d’affronter Zaha.

« Trent va certainement se faire remarquer pour ça ! » Milner a déclaré au site officiel de Liverpool. « Un peu de Zaha-itis ou quelque chose comme ça !

“C’était probablement trois heures et deux heures et demie avant le match. Mais c’est ce à quoi nous sommes préparés et la formation est faite pour que tout le monde soit prêt à tout moment. C’est mon travail quand on a besoin de moi.



PLUS : Manchester United mène Liverpool et Chelsea dans la course pour signer la sensation anglaise Jude Bellingham



PLUS : Sadio Mane se moque de Crystal Palace après avoir établi un record de Premier League lors de la victoire à Liverpool

