Il demande à être libéré de prison et les juges demandent l’avis de la victime de viol à Saragosse

01/07/2022 à 08:59 CET

Ionut Ciprian AM reste en prison provisoire pendant deux ans non pas à cause de l’accusation de viol à Saragosse qui pèse sur lui, mais parce que a arraché le brassard qui le contrôlait et s’est enfui à Valence. Lorsqu’il a été arrêté, il est entré en prison et demande maintenant à en sortir en attendant que l’audience de Saragosse signale à nouveau le procès pour cette affaire. Audience orale qui devra être répétée, après le système d’enregistrement a échoué et à des fins juridiques, c’est comme s’il n’avait pas eu lieu.

Une demande de libération faite par l’avocate de la défense, Carmen Sánchez Herrero, que le tribunal de Saragosse a transférée non seulement au bureau du procureur, mais aussi à la victime pour accepter ou s’opposer à cette mesure de précaution. Faire face à 10 ans de prison.

Les faits se sont produits le 13 août 2020 dans une maison de la Banlieue. Cet après-midi-là, la plaignante a invité son petit ami, qui est à nouveau accusé, et un ami à monter chez elle pour boire de la bière. Avec son partenaire sentimental, la relation s’était développée dans un environnement toxique, comme l’a reconnu la victime lors de l’audience du 14 novembre. Ils se sont disputés à propos de la consommation de cocaïne du jeune homme, qui les a tués tous les deux dans la pièce.

La situation il s’est transformé en un agression sexuelle que la victime a fini par dénoncer six jours plus tard car « il l’aimait beaucoup et au début il ne voulait rien dire ». Elle avait aussi peur de le dire à sa mère car « elle n’a jamais aimé Ionut ». le menaces ultérieures qu’elle recevait étaient, comme le fit remarquer la jeune femme, ce qui lui suffisait de dire. « J’en avais marre d’être son jouet et c’est pourquoi j’ai signalé le viol », a-t-il déclaré lors du procès.

La jeune femme a affirmé qu’au début ils avaient eu des relations sexuelles consensuelles, bien que plus tard il l’ait forcée à avoir des relations sexuelles anales. Elle s’y est opposée, a-t-elle déclaré, mais le cri de « stop » ne valait pas la peine de s’arrêter. « Il s’est jeté sur moi comme un ours, je ne pouvais même pas bouger. Je lui ai dit d’arrêter, il me faisait mal, mais même quand il m’a vu pleurer, il ne s’est pas arrêté. Quand il a fini, il a quitté la chambre en riant », a souligné la jeune femme visiblement excitée.

L’ami du couple, témoin de ce qui s’est passé et le petit ami actuel de la victime, a confirmé l’usage de cocaïne par l’agresseur et corroboré la version de la victime, en plus de porter plainte contre Ionut Ciprian AM.

L’agression sexuelle est encadré dans une affaire de violence sexiste parce que la plaignante et l’accusé formaient un couple sentimental à l’époque. La jeune femme a expliqué que dès le premier jour la relation était toxiqueoh nuisible pour elle, être soumise à un contrôle exhaustif de son téléphone portable et des réseaux sociaux, subir des traitements dégradants, se disputer et recevoir des insultes du type « fille de pute ou de pute » ; même la faire chanter pour qu’elle se suicide si elle rompait la relation.