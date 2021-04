Il devient vraiment difficile de ne pas soutenir Samsung

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Je n’ai jamais vraiment été un grand fan de Samsung pour une raison quelconque. Je suppose que cela peut être partiellement attribué à mon amour des outsiders, que ce soit dans le sport, les jeux ou le monde des smartphones.

Bien sûr, Samsung a été tout sauf l’opprimé pendant près d’une décennie, remontant à 2012 lorsqu’il a battu Nokia pour la première fois pour devenir le premier fabricant de smartphones au monde. Depuis lors, la société a connu une série de succès presque ininterrompue au sommet.

À l’époque de la domination de Samsung, je préférais des marques comme l’ancien joueur de premier plan Nokia avec ses appareils photo incroyables et le HTC maintenant malade pour les appareils classiques comme le HTC One X et le HTC One M7. Cela n’a pas aidé que Samsung se lance dans son approche «jeter des trucs au mur et voir ce qui colle» du matériel et des logiciels à l’époque.

Il y a quelques années à peine, j’étais confortablement assis dans le train en marche de Huawei lorsque j’ai décidé d’acheter un téléphone sous contrat. C’était certainement le cas d’un téléphone d’une autre marque qui m’attirait simplement plus que les produits de Samsung, qui me semblaient bien trop conservateurs à l’époque. Mais avancez rapidement jusqu’en 2021 et il devient de plus en plus difficile de ne pas s’enraciner pour Samsung.

Un engagement massif pour les mises à jour

Le premier signe que Samsung était sur le point de devenir une entreprise digne d’être soutenue est peut-être venu lorsqu’il a annoncé que certains modèles recevraient trois générations de mises à jour de la version Android. Bien sûr, nous avons vu Google faire cela depuis un certain temps maintenant, et OnePlus applique officieusement cette politique avec certains de ses téléphones. Cependant, la décision de Samsung d’annoncer publiquement un engagement de cette ampleur lui a valu beaucoup d’attention et de bonne volonté. Cela représentait également une grande victoire pour les consommateurs qui cherchaient à conserver leur téléphone sur le long terme.

Cela n’a pas fait de mal que le fabricant sud-coréen ne limite pas non plus cet engagement aux nouveaux produits phares, car il a également ciblé les appareils plus anciens, les téléphones de milieu de gamme et les tablettes. Donc, même si vous avez un Galaxy A51 (voir ci-dessus), Samsung est là pour vous.

La société a depuis annoncé qu’elle apporterait également quatre ans de correctifs de sécurité aux appareils, ce qui constitue également une avancée majeure. Cela signifie que les téléphones de Samsung sont sans doute les appareils les plus sécurisés du paysage Android. Samsung réduira la fréquence des mises à jour à quelques fois par an à mesure qu’un appareil atteindra le statut de fin de vie, mais c’est toujours une bonne nouvelle.

Il y a certainement un bon argument à faire valoir que la société surpasse même Google en ce qui concerne les mises à jour. Les téléphones de Google reçoivent trois ans de mises à jour de la version Android et trois ans de correctifs de sécurité. Mais même si Samsung s’en est tenu à trois ans de correctifs, le simple fait qu’il prenne en charge autant d’appareils est déjà une réalisation plus impressionnante.

Le roi incontesté des pliables

Une autre raison de soutenir Samsung ces jours-ci est simplement qu’il a été le meilleur chien dans l’espace du téléphone pliable sans aucun doute. La société a eu un départ incertain avec le lancement retardé du Galaxy Fold en raison de défauts matériels, mais la société a plus que rebondi depuis. En fait, on pourrait dire que Samsung a fait plus que toute autre entreprise pour faire des pliables un facteur de forme viable.

Le Galaxy Fold fixe a offert une expérience solide, tandis que la série à clapet Galaxy Z Flip a battu Motorola à son propre jeu en revitalisant un facteur de forme rétro avec une touche moderne. Mais le Galaxy Z Fold 2 représente le sommet des efforts pliables de Samsung jusqu’à présent. Il a écouté les fans en offrant un meilleur écran de smartphone, s’est débarrassé de cette découpe importante sur l’écran principal et a introduit un verre ultra-fin sur le panneau principal dans le but d’améliorer la durabilité.

Samsung est actuellement le leader incontesté de l’espace des téléphones pliables, avec des concurrents qui suivent ses traces.

Depuis, Huawei et Xiaomi ont également lancé des téléphones pliables pliables, ce qui démontre que Samsung avait beaucoup de prévoyance lorsqu’il a choisi ce facteur de forme pour le Fold original. Notre propre Kris Carlon a noté que le Huawei Mate X2 établit une nouvelle norme pour les pliables en général, mais même il a dû admettre que cela ressemble à un précurseur de tout ce que Samsung a en réserve pour le Z Fold 3. Et bonne chance pour trouver un Mi Mix Fold hors de Chine.

En parlant du Galaxy Z Fold 3, il devrait offrir la prise en charge du S Pen lors de son lancement plus tard cette année, la société allant all-in sur son chapiteau pliable en l’absence d’une version 2021 du Galaxy Note. Les rumeurs d’un modèle Galaxy Fold moins cher nous donnent également l’espoir que les pliables deviendront courants. Quoi qu’il en soit, Samsung est sans doute le seul OEM avec la reconnaissance de la marque, les côtelettes logicielles et la portée internationale pour faire avancer le facteur de forme naissant.

Offres pour les utilisateurs soucieux de leur budget

Les rivaux de Samsung comme Xiaomi et Realme sont depuis longtemps les options de choix pour les passionnés à la recherche d’une expérience phare abordable. Des appareils tels que le Poco F3, la série Mi 10T et le Realme X50 Pro ont tous été salués pour offrir des téléphones avec des étiquettes de prix moins chères tout en offrant une puissance haut de gamme.

2020 a vu le constructeur sud-coréen intensifier son jeu dans ce domaine, le Galaxy S20 FE faisant de grandes vagues dans cet espace. À 699 $, le téléphone a une puissance phare, des appareils photo vraiment polyvalents, une grosse batterie et plus encore. Vous avez même des fonctionnalités comme la recharge sans fil et un design IP68, qui sont rares à ce prix. Il a remporté notre prix Editor’s Choice 2020, et pour une bonne raison.

La société a poursuivi cette tendance en 2021, lançant le Galaxy S21 pour seulement 799 $. Cela le rend 200 $ moins cher que le prix de lancement de la famille S20. Le téléphone n’est pas parfait, manque de stockage microSD, passe de la résolution QHD + à FHD + et remplace la vitre arrière par du plastique (désolé, «Glasstic»). Pourtant, vous obtenez toujours le dernier processeur phare, une configuration de caméra solide, une résistance à l’eau et une charge sans fil. Combinez ces offres avec les généreuses promotions de Samsung, et il n’est pas étonnant que les ventes de la série S21 aient triplé par rapport à la gamme S20 au cours du premier mois de disponibilité aux États-Unis.

Les téléphones à petit budget de Samsung étaient solides mais toujours un peu en retard par rapport aux autres rivaux. La société tire ses chaussettes ici aussi. La série Galaxy A a livré de très bons appareils, et les toutes nouvelles entrées Galaxy A52 et Galaxy A72 ont fière allure. Le Galaxy A52 5G en particulier contient un écran OLED à taux de rafraîchissement élevé, un SoC Snapdragon 750G solide, une grosse batterie avec des vitesses de charge décentes et même une classification IP. Ce n’est pas mal pour un téléphone qui devrait se vendre à ~ 500 $ lorsqu’il sera finalement lancé aux États-Unis.

Tir sur tous les cylindres

Lorsque l’interdiction commerciale américaine contre Huawei est entrée en vigueur pour la première fois, l’une de mes premières pensées a été que Samsung ne pouvait pas se permettre d’être complaisant. À l’époque, on avait l’impression que Huawei était essentiellement le roi en attente et serait prêt à récupérer sa couronne lorsque l’interdiction serait levée. Après tout, la société venait de dépasser Apple pour la deuxième place et était sur la bonne voie pour battre Samsung dans plusieurs trimestres.

Il semble certainement que Samsung écoutait, car cela a été tout sauf complaisant depuis le début de l’interdiction de Huawei. Les mesures susmentionnées comme un engagement plus long envers les mises à jour, des appareils plus abordables et sa série pliable montrent toutes une entreprise tirant sur presque tous les cylindres. Il a même poussé des appareils puissants légitimes comme la gamme Ultra tandis que Huawei est effectivement sorti pour le compte avec ses propres offres Pro et Pro Plus sans Google.

Quoi qu’il en soit, je suis heureux de voir Samsung faire tous les bons choix, puis certains alors qu’il cherche à consolider sa place au sommet de la chaîne alimentaire. Nous attendons avec impatience le jour où l’interdiction américaine de Huawei sera levée, car bien qu’il continue de livrer des appareils meurtriers entachés de difficultés logicielles, Samsung a frappé le gymnase et s’est battu dur pendant que son rival était absent. Si les deux géants se battent à nouveau, ce sera un concours pour les âges.