« Il dirigera la campagne de sondage du Congrès dans l’Uttarakhand, le CM devra être décidé plus tard »: Harish Rawat après avoir rencontré Rahul Gandhi à Delhi

Interrogé sur l’affirmation du BJP selon laquelle les tweets de Rawat profiteront à la fête du safran, il a déclaré que le BJP risquait de perdre chacune de ses décisions.

Quelques jours après que le message « mains liées » de Harish Rawat soit devenu viral et ait offert un aperçu des problèmes qui se préparaient au sein de l’unité du Congrès de l’État avant les scrutins cruciaux de l’Assemblée, l’ancien CM a rencontré aujourd’hui le député du parti Rahul Gandhi à la résidence de ce dernier à New Delhi . Au cours de la réunion, à laquelle ont également assisté de hauts dirigeants du parti et des députés, il a été décidé que Rawat dirigerait le parti lors des élections à l’assemblée de l’Uttarakhand en 2022. Cependant, le parti n’a pas voulu le nommer son visage ministériel en chef pour le scrutin de l’année prochaine. .

Il a également été décidé lors de la réunion que si Rawat mènera la campagne, les chefs du parti de l’État le soutiendront et qu’il obtiendra également l’aide souhaitée du haut commandement du parti. Rawat, qui a eu 73 ans mercredi, a déclaré aujourd’hui que le président du Congrès prendrait une décision finale sur le visage du CM.

S’adressant aux médias après la rencontre, Rawat a déclaré : « Le visage de CM est un sujet de confiance collective. Le parti de la législature siège après l’élection et donne son avis sur son chef au président du parti, puis le président du Congrès décide du chef du parti de la législature… Je dirigerai en tant que président du comité de campagne, cela a été décidé et tout le monde me soutiendra dans ce travail. J’avais également dit dans l’Uttarakhand et je le répète que nous avancerons en chantant la chanson du Congrès et que nous consacrerons nos vies à l’Uttarakhand.

Il y a deux jours, Rawat avait tweeté que si le haut commandement veut qu’il remporte les élections d’État pour le parti, leurs représentants lui ont lié les mains. Rawat a également laissé entendre qu’il envisageait de prendre sa retraite et espérait qu’il serait mieux informé au cours de la nouvelle année.

