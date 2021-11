Programme AUJOURD’HUI : Il dit au revoir pour aller s’occuper de la santé de son père | INSTAGRAM

Chacune des célébrités qui composent le émission du matin de Televisa TODAY, devient la partie immédiate de l’affection du public, qui se plaît à observer les participants sur leurs écrans le matin.

C’est pourquoi aujourd’hui, malheureusement, l’un des membres du programme a dû dire au revoir et au moment de le faire, il a révélé qu’il irait s’occuper du santé de son père.

Il s’agit de Sugey Ábrego, qui participait à « Les étoiles dansent aujourd’hui », cependant il a été éliminé de la réalité danse et juste au moment où il a dit au revoir, il a dit qu’il en profiterait pour aller à garder à son père.

Elle a dansé à côté Tony Garza, pendant Programme Il a changé de partenaire, mais il s’est donné beaucoup de mal aux répétitions et a tout fait pour rester, pourtant le concours est trop serré.

Ses mots après avoir quitté le programme étaient : « Je me sens très heureuse parce que je montre d’autres attitudes. Je pars quand je devais partir et surtout en respectant ce que le public veut et cela est très précieux. Aujourd’hui, je n’ai plus demandé de votes. Pour moi, il était temps de partir.

Il est également important de rappeler que leur passage au programme a été assez mémorable, à plusieurs reprises ils ont affronté les meilleurs et ont conservé leurs performances, conquis le public mais aussi les juges.

Les juges, Andrea Legarreta, Latin Lover, Lolita Cortés et Ariel López Padilla ont qualifié un couple avec 36 points et ce n’était pas suffisant pour qu’ils restent dans la compétition, cependant, tout n’est pas négatif, car maintenant vous aurez l’opportunité d’être veiller sur ton père et l’accompagner dans ces moments difficiles.

